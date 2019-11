publié le 19/11/2019 à 15:02

"Mayday, Mayday" ! Dans une nouvelle photo publiée par le média américain EW, de Star Wars IX, Poe Dameron, Chewbacca et Finn sont en difficulté à bord du Faucon Millenium.

Le cockpit, qui a accueilli Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa et Lando Calrissian dans la saga originelle (épisodes IV,V et VI) est illuminée d'une lumière rouge. Signe que rien ne très bon est en train de se dérouler. À moins que Chewie, Poe et Finn se trouvent face au terrible feu destructeur de la nouvelle arme du Premier Ordre, voire de l’Étoile de la Mort. Dans les trailers, les fans ont pu voir une nouvelle arme ravager une planète entière, avec une déflagration propre aux machines de guerre de l'Empire.

Ou notre trio est peut-être attaqué de toutes parts par la flotte de l'Empereur, sortie de sous la glace, et les boucliers du Faucon Millenium sont sûrement endommagés. Poe Dameron, pilote émérite de la Résistance ne cache pas sa surprise avec une bouche grande ouverte et les yeux écarquillés. Chewbacca est en train de pousser son célèbre cri alors que Finn garde un calme olympien. La suite, dans les salles le 18 décembre 2019.