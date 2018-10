publié le 02/10/2018 à 17:02

Charles Aznavour était une source d'inspiration inépuisable. Le créateur du célèbre dessin animé japonais, Mobile Suit Gundam, s'est notamment inspiré de l'interprète de La Bohème pour l'un des personnages centraux de sa série.



Grand fan du chanteur qui s'est éteint dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre, Yoshiyuki Tomino, l'auteur du manga, a souhaité appeler le méchant de son histoire Char Aznable (sorte de Dark Vador japonais). Une référence amusante au nom de la star, que n'a pas manqué de souligner un internaute sur Twitter. Le personnage jouit d'une popularité importante au Japon puisqu'il est considéré comme une figure emblématique de la franchise.

Charles Aznavour était d'ailleurs très apprécié dans le pays du Soleil-Levant. L'artiste y était considéré comme une icône de la chanson française. Le chanteur le plus célèbre à l'étranger revenait d'ailleurs d'une série de concerts organisée dans les villes de Tokyo et Osaka les 17 et 19 septembre derniers.



