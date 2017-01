L'auteur a expliqué sur son blog que "Winds of Winter", le 6e tome de la saga devrait sortir "cette année".

13/01/2017

Les fans n'y croyaient plus, mais George R.R. Martin leur a prouvé qu'ils ne devaient pas perdre espoir. 5 ans après A Dance With Dragons, l'auteur mondialement connu s'apprêterait à dévoiler le tome 6, Winds of Winter en 2017. C'est sur son blog que George R.R.Martin, surnommé "George le paresseux" a annoncé la bonne nouvelle, quelque peu nuancée, à sa communauté. Il sortirait a priori "cette année". Mais impossible de savoir si ce sera avant ou après la saison 7 de GOT sur nos petits écrans.



"Il n'est pas encore terminé, mais j'ai bien avancé. Mais pas autant que je l'espérais il y a un an, quand je pensais qu'il serait déjà paru à l'heure actuelle. Je pense qu'il sortira cette année. (Mais bon, je pensais la même chose l'année dernière)", a écrit George R.R. Martin sur son blog. Vous l'aurez compris, il faut donc prendre avec des pincettes la déclaration de l'auteur. L'an passé, il avait déclaré "Les échéances me stressent", après avoir annoncé le report de la sortie de Winds of Winter. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le livre sorte (enfin) avant l'année prochaine.