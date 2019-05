publié le 27/05/2019 à 12:44

La saison 8 de Game of Thrones est terminée depuis une semaine. Mais pour les fans, ce lundi 27 mai était de nouveau placé sous le signe du Trône de Fer. HBO et OCS ont en effet diffusé le documentaire The Last Watch, consacré aux coulisses et au tournage de la saison 8.



En 1h48, les fans font le plein d'informations sur cette saison 8 de Game of Thrones, qui continue à diviser le public. Pour autant, certains et certaines reconnaissent sur Twitter que les équipes de production et le casting n'ont pas lésiné sur les moyens pour offrir ce final de six épisodes. "Documentaire passionnant sur le tournage de la dernière saison de Game of Thrones. Les différents métiers essentiels, la difficulté et la pression du tournage, les préparations... ", écrit ainsi un internaute. L'émotion est aussi forte pour le public, qui ne manque pas de séries pour se réconforter, en attendant de découvrir le prequel de Game of Thrones.

Que retenir de The Last Watch en plus des larmes de Kit Harington ? RTL Super a repéré pour vous les 6 révélations du documentaire qui clôt, de nouveau, le cycle Game of Thrones.

> Game of Thrones: The Last Watch | Official Documentary Trailer | HBO

1. Kit Harington a appris que Jon tuerait Daenerys pendant la première lecture du groupe

Les larmes de Kit Harington ont déjà fait le tour des réseaux sociaux avant la sortie de The Last Watch. Alors que le casting de la série a découvert le scénario officiel des six épisodes trois jours avant la première lecture en groupe, l'acteur ne l'avait pas lu en avance. C'est donc au milieu de ses camarades de Westeros qu'il a appris, avec émotion, que Jon Snow poignarde Daenerys dans l'épisode 6.

Kit Harington’s reaction to learning Jon kills Daenerys #TheLastWatch pic.twitter.com/NeF3isGMsT — Jon Snow (@LordSnow) 27 mai 2019

2. L'équipe a reproduit Port-Réal sur un plateau à Belfast

Il a fallu 7 mois pour recréer Port-Réal sur le plateau de Belfast Crédit : capture d'écran OCS

Difficile de détruire réellement Dubrovnik (Croatie), la ville qui a servi de décor pour Port-Réal, lors de l'attaque de Daenerys et Drogon dans l'épisode 5. L'équipe de Game of Thrones a donc recréé la capitale de Westeros sur un plateau à Belfast (Irlande du Nord). Un travail titanesque et minutieux de sept mois.



3. Des fausses pistes pour les fans

Depuis 8 saisons, HBO et l'équipe de production de GoT ont bien compris que les fans sont à l’affût de toutes les informations possibles et imaginables du tournage. Pour les induire en erreur, la production a ainsi envoyé à Séville (Espagne) Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar), Vladimír Furdík (Le Roi de la Nuit) et Faye Marsay (la Gamine abandonnée) sur le tournage de la scène où les seigneurs de Westeros sont réunis pour élire Bran Le Brisé (épisode 6). Kit Harington était aussi de la partie, tout cela pour induire les fans en erreur, bien que le synopsis de l'épisode 6 avait réussi à fuiter sur le forum Reddit, la veille de la diffusion du final. On apprend aussi que le titre de l'épisode 4, Le Dernier des Stark, s’appelait La Foi des Anges, afin d'éviter les spoilers.

4. La première scène tournée de la saison 8 est avec Daenerys, Sam et Jorah

Jorah et Daenerys à Winterfell Crédit : HBO / Helen Sloan

Par où commencer le tournage de la saison 8 ? The Last Watch révèle qu'il s'agit d'une scène de l'épisode 1 à Winterfell. Plus précisément lorsque Daenerys, accompagnée de Jorah rencontre Sam, et qu'elle lui révèle qu'elle a tué son père et son frère. Si Sam détestait son père, il semble particulièrement affecté par la mort de son frère qu'il appréciait. Cette révélation place l'homme dans un conflit de loyauté terrible puisqu'il doit servir celle qui a carbonisé sa famille...

5. Et la dernière scène tournée est celle de Jon et Ser Davos avec Grey Worm

Le clap final de la saison 8 a retenti après la dernière altercation entre Jon Snow, Davos et Ver Gris dans les ruelles de Port-Réal. Ver Gris a rassemblé quelques soldats de l'armée Lannister et entend les exécuter sur ordres de la reine Daenerys. Jon assiste à la scène et essaye de stopper l’exécution. "Ils sont à genou, nous avons gagné", plaide-t-il. Ver Gris continue malgré tout, ses exécutions en égorgeant lui-même les guerriers. Davos parvient à calmer in extremis la situation. Après le tournage de la scène, Kit Harington, en larmes, confie : "Cette série a été ma vie. Ce sera toujours la plus grande chose que j'aurais jamais faite dans ma vie".



6. Une membre du staff veillait à la perruque de Daenerys

Retouches nécessaires pour Daenerys Crédit : capture d'écran OCS

C'était une mission importante, en plus de veiller à ce qu'aucun spoiler ne soit diffusé. Un membre de la production de la saison 8 devait surveiller que la perruque d'Emilia Clarke reste en place pour qu'on ne voit pas ses racines brunes à l'écran. L'actrice elle aussi veillait à ce que ses tresses blondes restent impeccables : "Ce sont les plus beaux cheveux que j'aurai eus", déclare l'actrice.