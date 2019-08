publié le 19/08/2019 à 11:24

George R.R. Martin est-il une girouette ? En avril dernier, il confiait regretter l'arrêt de Game of Thrones après 8 saisons. Dans un nouvel entretien pour The Guardian, l'auteur de la saga donne un tout autre discours, alors que les fans continuent de vilipender l'ultime saison avec une pétition recueillant plus d'un million de signatures.



George R.R. Martin démarre son entretien pour le média, en expliquant combien la série lui a ajouté une pression pour écrire The Winds of Winter et A Dream of Spring, les deux derniers tomes de la saga. "Il y a eu quelques années où j'aurais pu finir le livre et rester en avance sur la série pour au moins deux ans, mais le stress était énorme (...) Je pense que ce n'était pas très bon pour moi, parce que ce qui devait me permettre d’accélérer, me ralentissait. Chaque jour, je m’essayais pour écrire et même si j'avais un bon jour, et pour moi c'est 3 ou 4 pages, je me sentais très mal et je me disais : 'Oh mon Dieu ! Je n'ai écrit que 4 pages au lieu de 40", explique d'abord l'auteur.

"Je me sens libéré par la fin de la série, car maintenant je travaille à mon rythme. J'ai de bons jours, de mauvais jours, le stress est moindre mais toujours présent...", poursuit George R.R. Martin. Les fans devront donc encore s'armer de patience avant d'en savoir plus sur ces prochains livres, dont on sait déjà que Winds of Winter sera différent de la saison 7. "Certains personnages qui sont morts dans la série, ne mourront jamais dans les livres", a expliqué George R.R. Martin, l'année dernière.