publié le 11/07/2019 à 11:55

Le spin-off de Game of Thrones n'a pas encore de titre officiel, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Alors que le tournage de ce spin-off se poursuit en grand secret en Irlande du Nord, l'auteur George R.R. Martin a donné de nouveaux détails sur l'intrigue et les personnages.

Interviewée par le média américain EW, l'auteur de la saga la plus populaire de sa génération, a révélé que les "Stark seront bien là". Bien évidemment, ce ne seront ni Sansa, Arya ou encore Jon Snow, mais d'autres héros et héroïnes de la célèbre famille puisque le prequel se déroule 10.000 ans avant les événements de la série, achevée en mai 2019. George R.R. Martin explique que "Les Lannister ne seront pas encore présents, mais vous verrez Castral Roc", surnommé "Le Roc", fief de la maison de Jaime et Cersei, entre autres.

Si aucun dragon ne devrait montrer le bout de leurs écailles, les fans pourront quand même revoir "les grands loups", dont chaque enfant Stark adopte dans la série, et "les Marcheurs Blancs", comme le précise l'auteur. Ce qui confirme une nouvelle fois que le prequel mettra en scène l'origine de ces zombies des glaces, liée au conflit entre les Premiers Hommes et les Enfants de la Forêt. Plus encore, "les mammouths" feront leur apparition dans le prequel.

Le titre du prequel se précise

Pour le moment, HBO n'a pas annoncé le titre officiel de ce spin-off. Il y a quelques mois, l'auteur confiait qu'il se nommerait The Long Night (La Longue Nuit), en référence à l'hiver interminable qui avait suivi l'arrivée des Marcheurs Blancs à Westeros, avant de faire machine arrière. Si ce titre est le préféré de l'auteur, comme le décrit EW, il confie : "On m'a suggéré qu'il s'intitulerait The Longest Night (La Nuit La Plus Longue), c'est une variante qui ne me dérangerait pas. Ce serait très bien". Affaire à suivre.