publié le 24/07/2019 à 08:05

Westeros reviendra sur nos écrans. Ce n'est plus un secret. Avant le lancement de la dernière saison, HBO avait commandé cinq spin-offs de Game of Thrones, des aventures dérivées de la série d'origine, qui se dérouleront dans le monde pensé par George R. R. Martin. Cependant, un seul de ces projets se trouve actuellement en développement.

Selon des informations confirmées en juin 2018 par l'auteur sur son propre blog, il s'agit d'un préquel, une série sur des événements antérieurs à ceux de Game of Thrones, situant son intrigue des milliers d'années avant l'Ère des Targaryen, et les naissances de Cersei, Jaime, Jon ou Daenerys.

Le tournage aurait débuté en Irlande, le préquel ne s'intitulerait pas The Long Night, (La longue nuit) - titre un temps envisagé en référence à l'hiver interminable marquant l'arrivée des Marcheurs Blancs qui ont anéanti les Premiers hommes - mais "Bloodmoon" (La lune de sang).

Éclaircir les mensonges des légendes

La série suivra notamment les Premiers hommes, les Enfants de la Forêt et reviendra aux origines des Marcheurs Blancs. La série promet également d'explorer les mystères d'Essos et livrera son lot d'informations sur certains ancêtres des Stark présents dans les légendes du Nord.

HBO a dévoilé une sibylline description du projet pour aider les fans à y voir plus clair. "Se déroulant des milliers d'années avant les événements de Game of Thrones, la série raconte la descente du monde de l’âge d’or des héros vers son heure la plus sombre. Et une seule chose est sûre : des épouvantables secrets de l’histoire de Westeros à la véritable origine des marcheurs blancs, des mystères de l’Est à la légende des Stark... l'histoire n’est pas celle que nous croyons." Nous pourrions donc mieux comprendre les éléments fantastiques de Game of Thrones, la magie, les dragons et le reste. Des personnages légendaires comme Bran le Bâtisseur pour surgir dans l'intrigue.

Un projet entre de bonnes mains

Si nous ne connaissons encore pas grand chose du projet Bloodmoon, HBO a néanmoins révélé de très nombreux éléments de la production. Scénario, réalisation et casting ont été dévoilés. Du côté de la réalisation, c'est S. J. Clarkson qui a travaillé sur les séries The Defenders et Jessica Jones qui a été retenue. À l'écriture, le projet pourra compter sur l'aide du créateur de Westeros et Essos, George R. R. Martin lui-même. Ses précisions seront précieuses puisqu'aucun roman n'évoque la période qui sera décrite dans Bloodmoon.



Jane Goldman (scénariste des adaptations de Stardust, X-Men First Class, Kick-Ass, Kingsman ou Miss Peregrine) sera aussi à la plume. Ce n'est pas la première fois qu'elle succède à David Benioff, l'un des showrunners de Game of Thrones. Ce dernier avait quelque peu endommagé l'image de la saga X-Men avec son scénario de X-Men Origins: Wolverine, l'un des films les plus ratés de la franchise. Elle avait sorti la série de films du marasme grâce à son travail sur X-Men : Le Commencement (First Class) et X-Men: Days of Future Past. Spécialiste des adaptations, son écriture a toujours été très appréciée des fans. C'est elle aussi que va écrire le scénario de la version en live-action de La Petite Sirène.



Côté casting, nous savons que le projet sera porté par l'actrice et réalisatrice Naomi Watts (Mulholland Drive, 21 Grammes, The Impossible). Elle jouera une "charismatique femme de la haute société cachant un terrible secret". À ses côtés joueront Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Ackie (The Young Lady, Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker), Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp ou Toby Regbo.

En résumé

Titre provisoire : Bloodmoon (La Lune de sang) ou une légère variante de The Long Night.

Date de diffusion : inconnue.

Showrunner : S. J. Clarkson (The Defenders, Jessica Jones) à la réalisation et George R. R. Martin et Jane Goldman (scénariste des adaptations de Stardust, X-Men First Class, Kick-Ass, Kingsman, Miss Peregrine) à l'écriture.

Casting : Naomi Watts (Mulholland Drive, 21 Grammes, The Impossible), Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Ackie (The Young Lady, Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker), Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo....

Diffuseur : HBO.

Comptes officiels : compte Twitter de HBO et de Game of Thrones.