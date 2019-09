Daenerys Targaryen et Drogon dans la saison 8 de "Game of Thrones"

publié le 13/09/2019 à 10:43

La saison 8 de Game of Thrones est déjà loin, mais HBO n'a pas fini d'étendre l'univers de George R.R. Martin à la télévision. En plus du prequel qui se déroulera pendant le Second Age avec Naomi Watts dans le rôle principal, la chaîne américaine a commandé le pilote d'un autre prequel consacré à la famille Targaryen.

Comme le rapporte le média américain Deadline, le scénariste Ryan Condal (Rampage : Hors de contrôle) va travailler avec George R.R. Martin sur l'adaptation de Fire and Blood (Feu et Sang). Ce roman, sorti en deux parties en novembre 2018 et mai 2019, se déroule 300 ans avant les événements de la série. Il retrace les origines de la famille de Daenerys, Viserys et Jon Snow, ainsi que l'histoire des dragons.

Deadline précise que ce nouveau show Game of Thrones est un tout nouveau projet et ne rentre pas dans l'univers des cinq spin-off annoncés par HBO. Fire and Blood représenterait "une toute nouvelle vision du monde abordée au départ par Bryan Cogman (qui a travaillé sur l'écriture de 11 épisodes de la série) dans l'un des cinq scénarios des prequels commandés par HBO en 2017". En avril dernier, le scénariste avait d'ailleurs confié que son idée n'avait pas été retenue par la chaîne américaine, rappelle Deadline. Il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus sur l'adaptation de Fire and Blood.