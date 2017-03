publié le 03/03/2017 à 11:07

Plus de dix ans après la fin de Friends, Lisa Kudrow se souvient encore d'un moment très déplacé. Invitée sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen, l'actrice qui jouait Phoebe Buffay a répondu aux questions des fans de la série. Une d'entre eux lui a alors demandé : "Sans donner de nom, quel est le pire comportement que vous avez vu de la part d'une guest star dans Friends ?".



L'actrice a rapidement répondu : "Ce qui me vient tout de suite à l'esprit ? Nous faisions la plupart des répétitions dans la semaine et sans être maquillés, mais le soir du tournage on passait tous entre les mains des coiffeurs et des maquilleurs. Et un de ces soirs de tournage, une guest star m'a lancé... Je peux le dire à la télévision ? 'Oh wow, maintenant, t'es b**sable'".

Lisa Kudrow n'en a parlé qu'à Matt LeBlanc, l'acteur qui jouait Joey Tribbiani et qu'elle considérait "comme un grand frère". Comme demandé dans la question, elle n'a pas donné de nom mais a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas de Charlie Sheen. Entre 1994 et 2004, Friends a vu défiler de nombreux grands acteurs : Alec Baldwin, George Clooney, Brad Pitt ou encore Sean Penn ont fait des apparitions plus ou moins longues dans la série.