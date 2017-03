publié le 20/03/2017 à 21:20

George R.R. Martin va-t-il un jour finir d'écrire sa saga Game of Thrones ? La question fait plus que jamais débat avec la récente information diffusée par le journal d'Albuquerque. L'auteur mondialement connu de 68 ans va en effet ouvrir un studio de cinéma dans sa ville natale au Nouveau-Mexique. Avec une superficie de plus de 9.000 mètres carré, ce studio pourra accueillir des productions hollywoodiennes et des réalisateurs moins connus. Un projet qui devrait ralentir George R.R. Martin dans son travail d'écriture de Game of Thrones, devenu une série à succès sur HBO.



En janvier dernier, George R.R. Martin avait annoncé, pour le plus grand plaisir de ses fans, la sortie du tome 6 de Game of Thrones, Winds of Winter pour "cette année". Une imprécision dans la date qui n'a pas vraiment rassuré ses lecteurs. "Il n'est pas encore terminé, mais j'ai bien avancé. Mais pas autant que je l'espérais il y a un an, quand je pensais qu'il serait déjà paru à l'heure actuelle. Je pense qu'il sortira cette année. (Mais bon, je pensais la même chose l'année dernière)", avait-il alors expliqué sur son blog.

Depuis A Dance with Dragons en 2011, George R.R. Martin n'a plus écrit, ni publié de livres sur les familles Stark, Lannister ou encore Targaryen, qui font partie des héros principaux de la série. Et gageons que sa nouvelle activité en tant que dirigeant d'un studio de cinéma ne lui laisse guère plus de temps pour terminer son oeuvre. Il n’empêche qu'on pourra se consoler le 16 juillet prochain avec la septième (et avant-dernière) saison la série mondialement connue.