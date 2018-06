publié le 08/06/2018 à 10:45

Il joue Brandon Stark, alias Bran, depuis près de 10 ans dans la série de tous les records Game of Thrones. À l'occasion de l'exposition officielle de la série, où armes, costumes et décors sont visibles de tous porte de Versailles à Paris, RTL Super a rencontré le jeune acteur qui vient de terminer le tournage de la saison 8. L'occasion de lui demander ce qu'il pense de son mystérieux personnage qui a complètement changé de personnalité et d'avoir son point de vue sur quelques théories brûlantes.



"Je pense que Bran est un personnage très complexe. Surtout maintenant. Il a tellement changé depuis ses débuts. C'est un personnage complètement différent maintenant, quand on le compare à ce qu'il était dans la saison 6. Il n'est plus vraiment Bran. Il est la Corneille à Trois Yeux. Il a cette très bonne réplique : 'Je me souviens de que ce c'était d'être Brandon Stark mais je me souviens de tellement plus maintenant'. Bran sait tout dans sa propre sphère, dans sa propre existence dans le monde de Westeros. C'est comme s'il regardait la série à la télé. C'est ça qui me permet d'être sage en quelque sorte. C'est comme si Bran avait une petite télécommande et qu'il avait regardé toutes les saisons de 'Game of Thrones'".

Un des personnages les plus puissants de la série

Le jeune Isaac a commencé son rôle de Bran avec la première scène d'action de la série. Le plus jeune des enfants Stark démontrait ses compétences spectaculaire à l'escalade, ce qui l'a mené à découvrir un secret qu'il ne devait pas. En un seul épisode il est passé de personnage ultra-vif à un garçon paralysé condamné à devenir un stratège dans le monde cruel de Game of Thrones.

"Ça fait de lui le personnage dont son esprit est son arme. Un peu comme quand on dit que la plume est plus forte que le glaive, analyse-t-il. Il n'est pas le genre de personnage qui a une immense épée. Il n'est pas le héros sur son cheval au galop qui va sauver le monde à la dernière minute", explique le comédien, qui poursuit : "Il n'est pas glamour. C'est bien que Game of Thrones ait ce genre de symbole. Ce n'est pas qu'une histoire de héros beaux et forts qui triomphent, il y a un garçon dans une chaise roulante qui est l'un des personnages les plus puissants de l'histoire."

Le Roi de la nuit... et une sirène

Contrairement à certains acteurs comme Carice van Houten (Mélisandre) qui évite de se plonger à corps perdu dans les théories, Isaac Hempstead-Wright a un peu les même réflexes que les fans (même s'il a une longueur d'avance sur eux). "C'est marrant, je me souviens quand j'ai lu le script sur la scène "Hold the door", je me suis dit 'C'est pas possible !', alors j'ai tapé ça dans Google, juste pour voir si quelqu'un y avait pensé. Une personne sur un forum quelque part avait vu juste. J'ai cherché assez longtemps et il n'avait pas complètement la même version, mais il avait cette idée, cette notion de porte et qu'il y avait un voyage dans le temps. J'étais vraiment impressionné. Je me suis dit : 'Ces fans de Game of Thrones, vraiment… Ils savent de quoi ils parlent !'



"J'adore les théories, continue-t-il. J'avoue, j'en ai un peu marre d'entendre parler de la théorie du Roi de la Nuit. Je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux, lâche-t-il avec un mystérieux temps d'arrêt. Et puis la boucle temporelle c'est un peu déjà-vu. Ça serait un peu nul d'utiliser les mêmes ficelles. C'est un peu trop film de super-héros, Game of Thrones est un peu plus complexe que ça". Les scénaristes d'Avengers: Infinity War 2 ont intérêt à faire attention.



"Ma théorie préférée c'est celle avec les voyages dans le temps. La plus folle c'est celle qui dit que Varys est une sirène. Apparemment il se déplace un peu trop vite de lieu en lieu, donc ils pensent que c'est une sirène. Et puis on ne voit jamais ses pieds", plaisante-t-il.