Le roi de la nuit dans "Game of Thrones

publié le 19/06/2019 à 22:30

Bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones. Le média irlandais Belfast Telegraph rapporte que le tournage du premier spin-off de la série, avec Naomi Watts dans le premier rôle féminin, a démarré la semaine du 10 juin 2019. Tout cela dans un endroit que les fans de la série reconnaîtront.

En effet, comme l'explique le Belfast Telegrah, le tournage du pilote du prequel se déroule en Irlande du Nord. Une terre familière aux fans de Game of Thrones, puisque les trois-quarts de la série y ont été tourné. Plus précisément, des scènes ont été filmées dans le Comté de Down. C'est là que se trouve la Forêt hantée (au-delà du Mur), près du Manoir de Craster, entre autres. Cette forêt était peuplée de Marcheurs Blancs dans les premières saisons.

On peut en déduire que le spin-off, qui se déroulera 1.000 ans avant les événements de la série, reviendra sur les origines des Marcheurs Blancs. Certains fans aguerris ne devraient pas tarder à poster des photos du tournage, pour donner quelques détails sur le projet.