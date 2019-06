publié le 22/06/2019 à 10:00

Bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones qui ne se remettent toujours pas de la fin de la série. Le tournage du prequel a démarré la semaine du 10 juin 2019 à Belfast, en Irlande du Nord comme le rapporte le Belfast Telegraph. Une terre familière aux fans de Game of Thrones, puisque les trois-quarts de la série y ont été tournés.

Pour le moment, le prequel n'a pas de titre officiel. Au départ, George R.R. Martin avait expliqué qu'il s'intitulait The Long Night (La Longue Nuit), en référence à l'hiver interminable qui avait suivi l'arrivée des Marcheurs Blancs à Westeros, avant de faire machine arrière. Certains médias outre-Atlantique parlent de ce spin-off avec le titre Bloodmoon (Lune de Sang) qui pourrait être le titre officiel.

En attendant de premières photos de tournage, des fans aguerris arriveront probablement à poster sur les réseaux sociaux, RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait de ce premier spin-off de Game of Thrones, qui pourrait être diffusé en 2020.

1. L'histoire se déroulera 10.000 ans avant la série

Cette nouvelle fiction se déroulant "de l'Âge d'or des héros" jusqu'aux "heures les plus noires" de Westeros, devrait couvrir plusieurs épisodes marquants de l'histoire de Westeros et répondre aux questions restées sans réponse durant les huit saisons de Game of Thrones.

D'ailleurs, des scènes du premier épisode du spin-off ont été filmées dans le Comté de Down, comme le rapporte le Belfast Telegraph. C'est là que se trouve la Forêt hantée (au-delà du Mur), près du Manoir de Craster, entre autres. Cette forêt était peuplée de Marcheurs Blancs dans les premières saisons.

On pourrait donc en apprendre plus sur les personnages à l'origine des familles que nous connaissons dans la série comme Bran le Bâtisseur, fondateur de la maison Stark et superviseur de la construction du Mur (qui sépare Westeros du territoire des sauvageons).

2. Jane Goldman et George R.R. Martin aux commandes

L'épisode pilote du spin-off a été écrit par la scénariste Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman, X-Men : Le Commencement) et l'auteur George R.R. Martin. Jane Goldman sera aussi créditée en tant que réalisatrice de cet épisode, épaulée par Vince Gerardis, producteur actuel de Game of Thrones et Daniel Zelman, co-créateur de Damages et Bloodline. Mais ce travail devrait, une nouvelle fois, retarder la sortie de Winds of Winter, le sixième tome de la série, très attendu par les fans.

3. Naomi Watts dans le premier rôle féminin

Le spin-off de "Game of Thrones" se précise Crédit : RTL. fr / Warner Bros / AFP

Au premier plan, une valeur sûre, l'actrice hollywoodienne Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong, J.Edgar) a été annoncée en octobre 2018 dans le rôle-titre par le média américain Deadline. Son personnage a été présenté comme "une personne sociale et charismatique qui cache un sombre secret". Elle partage la tête d'affiche avec Josh Whitehouse.



Pour la suite du casting, les fans de la saga Animaux Fantastiques seront ravis de retrouver Jamie Campbell Bower et Toby Regbo aka les jeunes Grindewald et Dumbledore. Après avoir parcouru Le Monde de Narnia, Georgie Henley (Lucy Pevensie), se retrouvera dans le royaume de Westeros. Naomi Ackie (qu'on découvrira dans Star Wars 9), Denise Gough (Colette), Alex Sharp (How To Talk To Girls at Parties) complètent le casting, en compagnie de l'actrice et compositrice Sheila Atim et Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Doctor Who).