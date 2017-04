publié le 09/04/2017 à 10:00

Voilà qui pourrait aider les fans de Game of Thrones à patienter avant la sortie de la saison 7, en juillet prochain. Et la nouvelle théorie qui attise leur curiosité concerne Euron Greyjoy, qui pourrait bien contrecarrer les plans de Daenerys Targaryen. D'après le quotidien britannique The Independant, celui qui vient de s'asseoir sur le trône des Îles de fer posséderait la corne de dragon, sorte de cor, qui permet de prendre le contrôle des précieux dragons.



Une théorie crédible, d'autant plus qu'elle prend appui sur les livres de George R.R. Matin, dans lesquels Euron Greyjoy missionne son frère, Victation, pour aller conquérir Daenerys avec ce fameux cor. Sans ses dragons, cette dernière perdrait l'atout considérable qu'elle possède dans sa quête du trône de fer. Interviewé par le magazine américain Vulture, Pilou Asbæk, qui incarne Euron Greyjoy, a lui-même vendu la mèche.

Dear ladies & gentlemen, please remember...Euron Greyjoy is a fictional character... Donald Trump isn't!!! Have a great day ¿¿#GameofThrones — Pilou Asbaek (@PilouAsbaek) 24 mai 2016

À propos d'un de ces tweets, où il explique ne rien avoir à voir avec Donald Trump, car Greyjoy est un personnage de fiction, il explique : "Je suis ici en tant qu'acteur, qui doit jouer un rôle. Et lui, n'a pas de cache-œil. Et il n'a pas la corne de dragons". Un tweet qui n'a pas manqué de faire bondir les fans et d'engendrer de nouvelles théorie.

Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chance pour qu'Euron Greyjoy soit l'un des acteurs majeurs de cette saison 7, puisque, selon une autre théorie, il serait en passe de conquérir (aussi) le cœur de Cersei Lannister. Après la dernière bande-annonce mystérieuse de Game of Thrones, qui a déjà suscité beaucoup d'interrogations, Jon, Daenerys et Cersei pourraient avoir un nouvel ennemi surprise. Pour le savoir, il ne nous reste plus qu'à attendre le 16 juillet, date de sortie de la saison 7.