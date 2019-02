Shameik Moore, acteur dans "The Get Down" et voix du héros dans "Spider-Man : New Generation"

La communauté des fans de Batman est en ébullition. Le 31 janvier 2019, le média américain Deadline a révélé que Ben Affleck n'incarnera pas Batman dans le prochain film de Matt Reeves consacré au Chevalier Noir.



Sur Twitter, Ben Affleck qui porte le costume de Batman depuis 2016 (Batman V Superman), est "impatient" de découvrir la vision que va donner Matt Reeves à l'histoire du super-héros. De leurs côtés, fans et journalistes réfléchissent à qui pourrait remplacer Ben Affleck. Selon de premières rumeurs, Warner Bros chercherait un jeune acteur pour incarner un Bruce Wayne adolescent.

Justin Kroll, journaliste pour Variety aurait plus de détails : "Le studio [Warner] veut engager un visage familier, Reeves a un âge très spécifique en tête". Qui pourrait donc remplacer Ben Affleck ? Si la production se garde bien de présenter le nom d'un remplaçant, les spécialistes et les fans ont leurs favoris.

THE BATMAN: this sounds like it could move faster then people would expect with the date set. Hearing studio wants a familiar face and Reeves has his certain age in mind and that age is very specific like I said two names within 7 years of each other; "Too young, too Old' — Justin Kroll (@krolljvar) 1 février 2019

Les favoris : Kit Harington, Michael B. Jordan et Oscar Isaac

Dans la presse outre-Atlantique, ce sont trois noms qui ressortent dans les pronostics. Au cours de l'été 2018, de premières rumeurs ont affirmé qu'Oscar Isaac (Star Wars 9, Ex machina) et Kit Harington (Game of Thrones) avaient été reçus par Warner Bros pour des castings.



Reste à savoir si Kit Harington pourra faire oublier Jon Snow, le Roi du Nord, dans ses prochains rôles. Il faudra attendre la sortie de The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan (septembre 2018) pour le découvrir.



Si Warner Bros choisit la carte de la diversité, Michael B.Jordan est aussi parmi les favoris. Récompensé pour ses rôles dans Black Panther (dans la course aux Oscars) et Creed, l'acteur possède déjà une solide carrière à 31 ans.

Les bonnes surprises : Shameik Moore, Henry Golding et Timothée Chalamet

Qui a dit que Matt Reeves ne pourrait pas surprendre le public ? Ou que Bruce Wayne devrait nécessairement être un brun aux yeux noisette ? Le réalisateur pourrait sortir des sentiers battus en choisissant Shameik Moore, qui a crevé l'écran dans la série Netflix The Get Down en incarnant Shaolin Fantastic, jeune artiste bourré de talents qui tente de survivre dans le Bronx des années 80, ou encore Henry Golding, qui incarne le milliardaire Nick Young dans Crazy Rich Asians.



On n'oublie pas Timothée Chalamet qui, à 23 ans, a déjà ému de nombreux spectateurs avec son rôle d'Elio dans Call Me By Your Name.



D'autres acteurs sont aussi cités dans les pronostics des journalistes américains : John Boyega (Star Wars 9), Riz Ahmed (Rogue One, Venom) et Daniel Kaluuya, inoubliable dans Get Out, le film phénomène de Jordan Peele.

Les coups de cœur de la rédaction : Kit Harington, Darren Criss et Dylan Minette

À la rédaction, nous avons un faible pour Kit Harington, car après Game of Thrones, on a envie de le voir plus au cinéma. Facile pour nous de l'imaginer en Batman avec sa voix grave et son regard expressif, dans la droite ligne des précédents interprètes de Bruce Wayne.



Après son Golden Globes pour The Assassination of Gianni Versace, Darren Criss pourrait aussi bien être repéré par Hollywood. Ses précédents rôles, de Glee à American Horror Story, ont montré qu'il possède un talent multiple et qu'il est temps de briller au cinéma.



Enfin, Dylan Minette a brillé dans 13 Reasons Why en incarnant le héros de la série Netflix. À 22 ans, il correspond aux codes de Batman, malgré son jeune âge comparé aux autres acteurs.