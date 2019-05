publié le 31/01/2019 à 08:10

Rey, Finn, et Kylo Ren s'inviteront-ils lors de la finale du Super Bowl 2019 dans la nuit du 3 au 4 février 2019 ? C'est ce que tous les fans de Star Wars attendent, pour découvrir les premières images de l'épisode 9.



Ce désir n'est pas complètement infondé. Au Super Bowl 2018, Disney et LucasFilm avaient dévoilé le premier teaser de Solo, second spin-off de la franchise, consacré à la jeunesse de Han Solo. Pourrait-on donc s'attendre à une première vidéo de Star Wars 9 cette année Pour le très renseigné Deadline la réponse est sans appel.

Il n'y aura aucune image de Star Wars 9 pendant la finale du Super Bowl 2019. Le film de J.J. Abrams est d'ailleurs toujours en tournage depuis août 2018, il serait donc difficile pour l'équipe de monter une courte séquence d'ici le 3 février 2019.

Enfin, Disney et Lucafilm savent très bien que Star Wars 9 est l'un des films les plus attendus de l'année, ils peuvent donc se permettre de sortir la première bande-annonce quand ils souhaitent, puisque dans tous les cas, elle fera un carton sur les réseaux sociaux.

Quand pourrait donc sortir la première bande-annonce ?

Si on se base sur les précédents calendriers de sorties de bandes-annonces des films Star Wars, celle de l'Épisode 9 pourrait être dévoilée pendant la Star Wars Celebration, qui aura lieu à Chicago du 11 au 15 avril 2019.



Les fans pourront d'ailleurs se rappeler que l'année dernière, la première bande-annonce de Star Wars 8 y avait été dévoilée, tout comme la seconde bande-annonce du Réveil de la Force (épisode 7) en avril 2015 et celle de Rogue One, le premier spin-off de la saga, en avril 2016. Il ne faudra donc pas lâcher des yeux les informations concernant Star Wars 9 entre le 11 et le 15 avril 2019.