publié le 09/01/2019 à 15:12

La saison 8 de Game of Thrones sera la plus courte de l'histoire de la série. Mais son tournage, aura été le plus "éprouvant", pour le casting, comme l'a confié Kit Harington (Jon Snow) dans un entretien pour GQ Australia.



"Tout le monde était épuisé à la fin [du tournage]. Je ne sais pas si on s'est mis à pleurer parce qu'on était tristes ou complètement exténués. On manquait terriblement de sommeil", démarre l'acteur qui incarne depuis 10 ans le célèbre héros de Winterfell. Avec un total de six épisodes d'une durée d'une heure, contre les 10 épisodes "traditionnels", le tournage de cette saison 8 a aussi été le plus long de l'histoire du show."Je me souviens de tout le monde qui marchait vers la fin du tournage en disant : 'J'en ai assez. J'ai adoré [jouer dans Game of Thrones], c'est la meilleure chose de ma vie, cela me manquera, mais j'en ai terminé", poursuit Kit Harington.

Des propos qui ne donnent pas d'indices sur le synopsis de la saison 8, mais qui ne manqueront pas d'émouvoir les fans. Si HBO n'a pas encore dévoilé la date officielle de diffusion, la chaîne américaine a diffusé de premières images lors des Golden Globes 2019 où Sansa Stark (Sophie Turner) rencontre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) à Winterfell, accompagnée de Jon Snow. La suite promet d'être forte en tension...