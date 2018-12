DIAPORAMA - Batman Day 2018 : 8 évolutions du costume du héros depuis ses débuts

publié le 15/09/2018 à 12:00

Les fans de Batman jubilent. Ce 15 septembre 2018, le justicier de Gotham City est célébré un peu partout dans le monde, avec la vente de comics inédits et le lancement de la plate-forme DC Universe. À cette occasion, (re)découvrez ses costumes emblématiques et ses évolutions au cinéma.

L'identité de Batman, c'est sa batcave, batmobile, ses batwings... et bien-sûr, son batcostume, bardé d'abdominaux en mousse pour faire plus bad-ass. Ça n'a pas toujours été le cas : dans la première adaptation télévisée, qui date de 1966, Batman est vêtu d'une petite cape et d'un t-shirt moulant gris. Son acolyte Robin ressemble presque à une version moderne de Robin des Bois. Les masques, eux, complètent à merveille ces costumes qu'on croirait sortis d'une kermesse. Il faut dire que ce premier film était beaucoup moins sombre, son univers plus fun et coloré. Même kitsch, il reste cher à beaucoup de fans.



C'est pour cela qu'à partir de 1989, les films de Tim Burton sont qualifiés de révolution. Le cinéaste a pris un tournant beaucoup plus sombre, illustré par le costume aux oreilles menaçantes et aux pectoraux saillants. Une tenue qui restera longtemps une référence. Par la suite, le costume de l'homme chauve-souris devient très sculptural.

Trop de muscles pour être réaliste ?

Le modèle porté par Val Kilmer dans Batman Forever (1995) a beaucoup trop de muscles pour être réaliste. Et les tétons intégrés dans l'armure, c'est un peu too much ! Le costume de Batman version Clooney (1997) et ses reflets argentés, lui, n'est pas très fidèle au comics. Surtout au niveau de l'entrejambe : le slip de métal, c'est non. Dans Batman Begins (2005), retour à quelque chose de plus classique. Le chevalier noir perd son logo jaune mais retrouve sa ceinture, façon Batman de 1989.

C'est peut-être dans Batman v Superman que l'évolution du costume est la plus marquante. Déjà parce que l'habit est montré en deux versions. Il y a le costume tank que Batman met quand il combat Superman, et un autre plus léger. Dans les deux versions, le logo est plus gros, imprimé sur le costume, et les oreilles sont beaucoup plus courtes. Une façon de montrer que cette nouvelle adaptation du personnage est la plus brutale de toute.