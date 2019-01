publié le 25/01/2019 à 18:03

Ce film est l'arlésienne du réalisateur canadien Xavier Dolan. Ma vie avec John F. Donovan va enfin voir le jour le 13 mars 2019 et une première bande-annonce vient d'être dévoilée ce 25 janvier 2019. Des scènes encore mystérieuses sur la vie d'une star du cinéma liée à celle d'un petit garçon et montées sur un titre de Woodkid.



Pour les besoins de The Life and Death of John F. Donovan, titre original de cette oeuvre tournée en anglais, Xavier Dolan a parfaitement su s'entourer. Le personnage principal est incarné par Kit Harington, le fameux Jon Snow de Game of Thrones. Il devait être rejoint par Jessica Chastain, qui tenait le rôle d'une redoutable rédactrice en chef mais dont on ne verra pas une seule image, la faute aux cruautés du montage.

S'ajoute à ce casting 5 étoiles : Susan Sarandon, mondialement connue pour son rôle dans Thelma & Louise, interprétera la mère de John F. Donovan, tout comme Natalie Portman, Michael Gambon (Dumbledore dans Harry Potter), et le jeune Jacob Tremblay qui avait ému le grand public avec sa prestation dans le film Room.