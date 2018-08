publié le 27/08/2018 à 16:14

De Star Wars à Gotham City, il n'y aurait qu'un pas pour Oscar Isaac. C'est en tout ce que rapporte le média The Geek's WorlWide. Le comédien, qui incarne Poe Dameron depuis Star Wars 7, aurait rencontré Warner Bros pour décrocher un rôle dans The Batman.



Selon des rumeurs persistantes outre-Atlantique, Oscar Isaac pourrait jouer le grand méchant du prochain film sur l'homme chauve-souris : Le Pingouin ou Black Mask. Warner Bros et DC Comics n'ont pas encore commenté la révélation de The Geek's WorldWide.

Le tournage de The Batman devrait débuter en 2019, avec une sortie en 2020. Très peu d'informations ont été communiquées par le réalisateur Matt Reeves qui promet tout de même "un récit sombre". Reste à savoir si Ben Affleck, en cure de désintoxication, endossera de nouveau le costume du Chevalier Noir, après ses interprétations dans Batman V Superman et Justice League.