publié le 18/01/2019 à 15:07

Alors qu'Aquaman cartonne au box-office mondial, les fans de DC Comics n'oublient pas pour autant The Batman. Annoncé depuis 2016, maintes fois repoussé et changé (notamment après le départ de Ben Affleck qui devait le réaliser), le film désormais sous la houlette de Matt Reeves, devrait sortir en 2021, voire en 2022.



Même si le réalisateur reste secret sur le scénario de The Batman, que le studio Warner Bros aurait "adoré", le média américain Forbes recense dans un long papier sur les dernières informations concernant le film. Il est bien évidemment, très attendu par les fans, plus de deux ans après la dernière apparition de Ben Affleck dans le costume de Batman pour Justice League.

D'ailleurs, on ignore toujours si l'acteur reprendra le célèbre costume pour The Batman. Forbes explique Matt Reeves planche sur un film avec un jeune Bruce Wayne, ce qui exclut Ben Affleck. Mais, pour le moment, Warner Bros n'aurait pas encore rencontré d'acteurs pouvant incarner le justicier.

Le Pingouin parmi les méchants au casting

Forbes va un peu plus loin dans ses informations en expliquant qu'Oswald Cobblepot alias Le Pingouin sera au casting. Mais il ne sera pas le seul ennemi de Batman à apparaître dans le film. Le média américain n'en dit pas plus sur l'identité des autres méchants de l'intrigue, mais rappelle que le Pingouin devait aussi apparaître dans Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) avant d'être remplacé par le génie du crime Black Mask, qui serait incarné par Ewan McGregor.

Un récit sombre

Il faudra encore s'armer de patience avant que les langues se délient du côté de la production de The Batman, qui proposera une "histoire très sombre" : " En travaillant sur le scénario, j’ai trouvé intéressant de revenir à Jekyll et Hyde, l’idée qu’il y a un soi caché, qu’on peut être de multiples choses (…) Je crois que parfois Bruce n’est pas vraiment lui, c’est un déguisement. Et parfois c’est Batman qui devient le déguisement", confie le réalisateur à Indie Wire. La suite, on l'espère, d'ici quelques semaines.