publié le 04/10/2018 à 17:33

Le 10 octobre 2018, le public pourra découvrir Venom, premier film Sony Pictures consacré au plus grand ennemi de l'Homme araignée. 11 ans après sa première apparition controversée dans Spider-Man 3 avec Topher Grace, l'anti-héros Marvel va dévoiler ses origines au cinéma avec Tom Hardy dans le rôle-titre.



Venom fait sa première apparition dans les comics en mai 1984 dans le n° 252 de The Amazing Spider-Man. Après Les Guerres Secrètes, "Spidey" rentre sur Terre avec le symbiote (forme extra-terrestre) attaché son costume. Comme dans Spider-Man 3, Peter commence à radicalement changé d'attitude sous l'influence du symbiote. Il parvient finalement à s'en débarrasser et la forme extra-terrestre choisit ensuite le journaliste Eddie Brock comme hôte.

Ensemble, ils deviennent Venom, d'abord ennemi de Spider-Man avant de combattre à ses côtés. Pour mieux comprendre cet anti-héros Marvel aux dents tranchantes et plus précisément les enjeux de ses nouvelles péripéties cinématographiques dans Venom, voici notre humble sélection d’ouvrages à (re)lire.

> Venom - Bande-annonce 2 - VOST

1. "Venom : La Naissance du Mal", pour comprendre la relation entre Eddie Brock et le Symbiote

"Venom : La Naissance du Mal" Crédit : Marvel Comics

Comment Eddie Brock, journaliste déchu du Daily Bugle est entré en contact avec le symbiote Venom ? La Naissance du Mal (sorti en 2015) revient sur les origines du plus grand ennemi de Spider-Man sous les plumes de Zeb Wells et Angel Medina. Au fil des pages, la personnalité d'Eddie Brock pourra tout autant vous fasciner que vous choquer. Personnages plus complexes qu'il n'y paraît, Eddie et Venom sont entrés dans la légende des comics.

2. "Lethal Protector", l'un des comics adapté par Ruben Fleisher

"Lethal Protector" Crédit : Marvel Comics

Sortie en 1993, cette série de 6 comics a permis à Venom de gagner un nouveau souffle auprès de son public. En effet, il devient un véritable anti-héros (comme ce que l'on peut voir dans le film). Eddie Brock déménage à San Francisco après avoir conclu une trêve avec Spider-Man. Eddie et Venom consacrent leur vie à la protection des innocents, même si cela doit les reconduire sur le chemin obscur.



Mais leur passé violent les rattrape, Eddie est en effet pourchassé par Life Foundation qui veut à tout prix étudier le symbiote. Lethal Protector marque aussi l'arrivée de 5 autres symbiotes : Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony, qui sont les enfants de Venom.





4. "Planets of The Symbiotes", pour le combat de Venom contre ses semblables

"Planets of The Symbiotes" Crédit : Marvel Comics

Cet arc de 5 tomes a aussi inspiré le réalisateur Ruben Fleischer pour l'intrigue. Alors que Spider-Man et Venom enquêtent sur un groupe de terroristes, Eddie Brocke se rend compte que Venom le pousse lui aussi à commettre des crimes. Il décide donc de se séparer de son symbiote, le temps de réfléchir à la situation. Venom ne supporte pas du tout cette séparation et entre dans une telle colère qu'il libère un puissant pouvoir télépathique. Pouvoir ressenti par les Symbiotes sur leur planète d'origine qui décident d'envahir la Terre.

5. "Venom vs Carnage", pour un face-à-face des plus violents

"Venom vs Carnage" Crédit : Marvel comics

Carnage est l'ennemi de Venom. Tueur sanguinaire, violent et assoiffé de pouvoirs, il est à l'opposé de Ven, qui a embrassé le "Côté lumineux" grâce à Eddie Brock. Mais, lorsque Carnage s'apprête à donner naissance à un symbiote encore plus destructeur que lui, il va devoir faire appel à Venom. Les deux personnages vont devoir mettre leur guerre de côté pour arrêter cette nouvelle créature. C'est sans compter sur l'arrivée de Spider-Man et Black Cat dans la bataille.