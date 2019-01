publié le 07/01/2019 à 08:26

La première cérémonie "tapis rouge" de l'année 2019 s'est achevée. Dans la soirée du 6 au 7 janvier, The Beverly Hilton (Californie) accueillait les Golden Globes 2019. Le tout-Hollywood y était réuni.



Vous dormiez pendant la cérémonie ? Vous avez envie de découvrir les meilleurs moments de la soirée ? Ne cherchez plus, RTL vous a concocté le best-of des Golden Globes 2019. Paillettes, émotion et standing ovation vous attendent.

Présentés par Sandra Oh et Andy Samberg, les Golden Globes 2019 ont récompensé les meilleurs films, séries, acteurs et actrices de l'année passée. Parmi les grands gagnants de cette 76e cérémonie, Roma (Meilleur réalisateur, meilleur film étranger) Bohemian Rhapsody (Meilleur film dramatique), Glenn Close (Meilleure actrice dans un drame) et Lady Gaga (Meilleure chanson originale).

Le discours d'ouverture de Sandra Oh et Andy Samberg

La soirée a débuté avec le traditionnel monologue d'ouverture, qui a pris la forme d'un dialogue car l'événement est présenté par un duo, formé par les comédiens Andy Samberg et Sandra Oh (récompensée pour son rôle dans Killing Eve). Au termes d'une salve de plaisanteries sur les grands noms de cette 76ème édition, cette dernière s'est faite plus grave, évoquant une "période de changement", en référence aux mouvements #MeToo et Time's Up, contre le harcèlement sexuel au travail et pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Un peu plus tard dans la soirée, le duo a offert des vaccins contre la grippe aux invités sur la musique Shots de LMFAO.

"C'est nous qui présentons cette année car nous sommes les deux derniers membres d'Hollywood qui n'ont rien dit d'insultant"@IamSandraOh et @AndySamberg ouvrent la 76ème Cérémonie des #GoldenGlobes, en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL pic.twitter.com/gSUweYLr0s — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 7 janvier 2019

Glenn Close provoque une standing ovation avec son discours

Dans The Wife, Glenn Close incarne le rôle de la femme d'un écrivain célèbre et respecté qui s'apprête à recevoir le prix Nobel de littérature. C'est pour ce film que l'actrice américaine a reçu le troisième Golden Globe de sa carrière. L'actrice, qui n'a pour l'heure jamais reçu un seul Oscar malgré de nombreuses nominations, a livré un discours engagé sur la place des femmes qui demeurent souvent dans l'ombre des hommes. "Je voudrais remercier Meg Wolitzer, l'auteure de cet incroyable roman et merci également de l’avoir adapté au cinéma. Merci pour votre passion, a déclaré Glenn Close très émue.



"Suivez vos rêves. Nous devons pouvoir nous dire : 'Je peux faire ça ! Et je dois avoir le droit de faire ça'", a-t-elle lancé devant une salle débutant une standing ovation. Comme Mohamed Ali qui ne se voyait pas autrement que boxeur, je ne me suis jamais vue autrement qu'actrice. Cela va faire 45 ans que je fais ce métier et je ne pourrais pas imaginer une plus belle vie. Merci".

"Nous les femmes nous devons nous épanouir personnellement et suivre nos rêves !"

Standing ovation pour Glenn Close qui reçoit le #GoldenGlobe de la meilleure actrice dans un drame pour son rôle dans The Wife. #GoldenGlobes @canalplus @myCANAL pic.twitter.com/uaQ6uak1x0 — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 7 janvier 2019

Emma Stone hurle ses excuses après une blague de Sandra Oh

C'est une phrase qui aurait pu passer inaperçu puisque l'actrice Emma Stone ne portait pas de micro et que la caméra n'était pas sur elle pour cette séquence, mais elle a su faire porter sa voix. Lors de la cérémonie des Golden Globes 2019, l'actrice Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve) a fait une plaisanterie pour évoquer le succès du film au casting 100% asiatique Crazy Rich Asians.



"C'est la première fois qu'un film de cette ampleur a un premier rôle asiatique depuis Ghost in the Shell et Aloha", a lancé avec sarcasme Sandra Oh, présentatrice de la soirée. La plaisanterie était une pique contre Hollywood puisque les deux actrices, qui étaient à l'affiche de ces films et qui auraient dû être asiatiques, étaient désespérément blanches : Scarlett Johansson et Emma Stone. Présente dans la salle, cette dernière a sauté sur l'opportunité pour répondre en hurlant avec humour : "Je suis désolée !".

Sandra Oh: ["Crazy Rich Asians"] is the first studio film with an Asian American lead since "Ghost in the Shell" and "Aloha."



Emma Stone [in the crowd]: I'M SORRY! pic.twitter.com/YI1S7sLvPH — David Mack (@davidmackau) 7 janvier 2019

L'émotion de Lady Gaga

Grande favorite de la compétition pour son rôle dans A Star Is Born, la chanteuse a remporté la statuette de la meilleure chanson pour Shallow, avec Mark Ronson. "Quand on écrit une chanson pour Lady Gaga, on ne peut être que des seconds rôles (...) C'est vraiment toi qui as donné à ce film ses lettres de noblesse, en tant que musicienne et actrice", a déclaré l'artiste américain face aux larmes de la chanteuse et les applaudissements du public. Très émue, Lady Gaga a ensuite pris la parole, avec un discours engagé : "En tant que femme dans l'industrie musicale c'est très difficile d'être prise au sérieux."

"En tant que femme dans l'industrie musicale c'est très difficile d'être prise au sérieux" Lady Gaga reçoit, avec Mark Ronson, le Golden Globe de la meilleure chanson pour "Shallow" dans "A star is born"#GoldenGlobes #LadyGaga pic.twitter.com/Jnd4ew2zKI — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 7 janvier 2019

"Wakanda Forever !"

Presque un an après sa sortie, Black Panther est toujours un film phénomène et révolutionnaire. Il est le premier film Marvel consacré à un héros africain, avec un casting à 99% afro-américain sous la houlette d'un réalisateur afro-américain. Le film a fait voler en éclats l'un des théorèmes de Hollywood qui avait établi comme règle non écrite depuis longtemps que les films dont les vedettes sont noires ne fonctionnaient pas au box-office.



Sur la scène de la 76e cérémonie des Golden Globes, Chadwick Boseman (Black Panther), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong'o (Nakia) et Michael B.Jordan (Erik Killmonger), ont de nouveau rendu hommage au film de Ryan Coogler, nommé dans 3 catégories, dont celle du Meilleur Film. "Black Panther est devenu un phénomène culturel mondial. Cette épopée fera scander à des générations entières. Wakanda Forever !", a scandé le casting.



En plus d'être un film qui fait la part belle aux héroïnes, Black Panther rend hommage aux cultures africaine et afro-américaine dans l'Amérique de Trump marquée par le Black Lives Matter (mouvement militant afro-américain qui se mobilise contre les violences et le racisme) et le #MeToo (pour les victimes de violences sexuelles).

"Black Panther est devenu un phénomène culturel mondial.

Cette épopée fera scander à des générations entières : Wakanda Forever"



Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Chadwick Boseman, Danai Gurira viennent présenter le film #BlackPanther, le 11 janvier sur @canalplus. @MarvelFR pic.twitter.com/RTV9Mvtqi2 — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 7 janvier 2019