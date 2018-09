publié le 12/09/2018 à 11:25

De Winterfell à Gotham City, il n'y aurait qu'un pas pour Kit Harington. Selon le média Revenge of the Fans, l'interprète de Jon Snow aurait été approché en juin 2018 pour le film The Batman de Matt Reeves.



Warner Bros aurait alors demandé une maquette visuelle de Kit Harington. Un procédé connu dans le monde du cinéma, lorsqu'un studio envisage un acteur ou une actrice pour un rôle, mais qu'il ou elle est déjà occupé sur un autre tournage. Et ce pour incarner Batman, selon Revenge of The Fans. Reste à savoir si Matt Reeves cherche un acteur pour incarner le jeune Batman ou remplacer Ben Affleck, en cure de désintoxication depuis le 24 août 2018.

Néanmoins, Mario-Francisco Robles, le rédacteur en chef du média, explique que cette information ne veut pas forcément dire que Kit Harigton sera au casting de The Batman. "Cela montre surtout tout le processus de réflexion [de la production du film] et que Matt Reeves semble avoir une idée précise du profil qu'il recherche". Un autre acteur, dont le nom n'est pas partagé par le média, a lui aussi été approché pour jouer Batman. Il serait "beaucoup plus proche du moule de Ben Affleck", comme le précise Mario-Francisco Robles.