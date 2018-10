publié le 02/10/2018 à 20:02

Zack Snyder avait une idée précise pour Batman, Superman et Wonder Woman au cinéma. Il souhaitait mettre en scène un arc scénaristique sombre réparti en 5 films, dont Justice League 2. Mais, après le décès de sa fille, il a dû quitter DC Comics et Warner Bros et laisser Joss Whedon prendre les commandes de Justice League.



Mais, cela n'a pas empêché Zack Snyder de révéler sur Twitter ce qu'il prévoyait pour Batman. Cette révélation part d'un tweet de l'internaute Ramesh DaSilva, posté le 29 septembre 2018. Attention, la suite contient des spoilers.

Ramesh DaSilva publie alors une photo tirée du comics Final Crisis de Grant Morrison : Superman tient le corps sans vie de Batman. Ramesh DaSilva écrit en légende : "Ce que nous aurions peut-être vu dans l'arc des 5 films", en ajoutant la réponse de Zack Snyder : "Bien entendu". De quoi ébranler plus d'un fan du Chevalier Noir...

Ce choix scénaristique pourrait surprendre les fans, bien que Snyder élimine Superman dans Batman V Superman, après le sacrifice du Kryptonien dans son combat contre Doomsday. Dans le comics Final Crisis, c'est d'ailleurs Darkseid, qui fait partie de la famille de Steppenwolf [le méchant dans Justice League] qui assassine le Chevalier Noir avec ses rayons Omega (qui poursuivent leur cible quels que soient ses déplacements).

Comment Zack Snyder aurait-il introduit Darkseid ?

Darkseid est l'un des super-vilains les plus puissants de DC Comics Crédit : DC Comics

Pour le média américain Screen Rant, il est clair que Zack Snyder comptait introduire Darkseid à la fin de Justice League. Peut-être est-il d'ailleurs présent dans la version du film, que les fans ne verront jamais, malgré une pétition lancée depuis presque un an. Après le départ de Snyder de Justice League, Joss Whedon a en effet coupé certaines scènes de Snyder [dont le costume noir de Superman], pour en ajouter de nouvelles.



Screen Rant suggère ensuite que le comics Final Crisis aurait influencé Justice League 2. Batman aurait dû mourir, vraisemblablement en se sacrifiant lors de la bataille finale de la Justice League contre Darkseid. Une scène que les fans ne verront donc jamais.