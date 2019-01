publié le 22/01/2019 à 14:00

Qui aura le privilège de mettre (au moins) la petite phrase "nommé au Oscars" sur l'affiche de son film ? C'est ce que l'on va savoir ce mardi 22 janvier 2019 lors de l'annonce des nominations des Oscars, annoncés à partir de 14h20 heure française depuis Los Angeles.



Dans la catégorie reine du "meilleur film", c'est Roma, ode à l'enfance du réalisateur Alfonso Cuaron dans le Mexico des années 1970, qui fait office de favori. Il a déjà remporté ce mois-ci deux Golden Globes et raflé la mise aux Critics' Choice Awards à trois reprises (meilleur film, meilleur film en langue étrangère et meilleure mise en scène).

Aux côtés de Roma, les experts parient sur le drame romantique A Star Is Born, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, ainsi que Green Book, tiré de l'histoire vraie du pianiste noir Donald Shirley (Mahershala Ali), qui osa en 1962 une tournée dans le Sud des États-Unis encore régi par la ségrégation raciale, sous la protection d'un garde du corps d'origine italienne (Viggo Mortensen). Vice, biopic au vitriol sur l'ancien vice-président américain Dick Cheney, BlacKkKlansman, du vétéran Spike Lee, Bohemian Rhapsody et La Favorite, avec son trio d'actrices en vue (Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone) devraient également être sur les rangs.

La cérémonie sacrera aussi des interprètes : côté meilleure actrice, Glenn Close (The Wife), Olivia Colman et Lady Gaga semblent tenir la corde, avec en outsider Yalitza Aparicio, actrice amatrice d'origine amérindienne qui crève l'écran dans Roma. Chez les hommes, les pronostics voient principalement Christian Bale, méconnaissable en Dick Cheney, Bradley Cooper, Rami Malek pour son interprétation du chanteur de Queen, et Viggo Mortensen.



Les Oscars seront remis le 24 février à Hollywood, lors d'une soirée dépourvue de présentateur, une première depuis 1989.

Et les nommés sont...

