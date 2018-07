"13 Reasons Why" : pourquoi ce nouveau regard sur le harcèlement est important

publié le 31/03/2017 à 07:05

“Hey, c’est Hannah. Installe toi parce que je vais te raconter l'histoire de ma vie, ou plutôt pourquoi elle a pris fin. Et tu en es l’une des raisons”. Voilà comment commence, en gros, 13 Reasons Why, la nouvelle série originale de Netflix, produite par - entre autres - Selena Gomez, et disponible sur la plateforme de vidéos en ligne dès vendredi 31 mars.



Basée sur le roman Treize raisons de Jay Asher, cette fiction raconte l'histoire de Hannah, une ado d'une petite ville américaine qui a laissé, derrière son suicide, une série de 13 cassettes audio. Quand on appuie sur play, Hannah s'adresse à plusieurs de ses camarades et leur explique quel(s) rôle(s) ils ont joué dans sa mort.

Certes, on a vu plus optimiste comme intrigue. Pourtant, malgré ses références vintage (qui écoutent encore, à l'ère de Snapchat et des podcasts des cassettes audio, je vous le demande ?), cette série est on ne peut plus nécessaire. Explications.

> 13 Reasons Why - Bande-annonce principale - Netflix Date : 30/03/2017

Des mots qui peuvent tuer

Le harcèlement scolaire peut coûter la vie. Ce n'est pas une fiction Netflix. Car même si une étude européenne publiée l'année dernière assure que le harcèlement a reculé de 15% entre 2010 et 2014, les victimes sont toujours (trop) nombreuses. En particulier dans les écoles, collèges et lycées français où 700.000 élèves subiraient ainsi menaces, insultes et humiliations quotidiennes.



N'y voyez pas de simples chamailleries entre jeunes. Le harcèlement est un sujet grave, qui a le triste privilège de pouvoir se venter d'une journée nationale (le 3 novembre) depuis 2015. Sa nécessité s'est une fois de plus confirmée début mars, lorsqu'une jeune fille de 13 ans s'est jetée du 7ème étage de son immeuble, près de Rouen. L'adolescente était, comme Hannah dans 13 Reasons Why, victimes de harcèlement et de menaces sur son téléphone portable.



On a pu visionner les premiers épisodes de la série, portée par l'incroyable (et illustre inconnue) Katherine Langford dans le rôle de l'héroïne disparue. Un personnage que l'on apprend à découvrir au fur et à mesure des épisodes et qui se révèle pétillant, plein de vie et, surtout, loin des clichés habituels des séries télé.

Expérimenter la réalité pesante du harcèlement

Le harcèlement du 21ème siècle : dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux Crédit : Netflix

"Je ne saurais peut-être jamais pourquoi vous avez fait ça. Mais je peux vous montrer ce que l'on ressent". Vous vous souvenez du journal intime de Tom Jedusor dans Harry Potter et la Chambre des Secrets ? Ce carnet a permis à Harry de voyager dans l'esprit du jeune Voldemort, de se mettre à sa place et d'expérimenter une toute partie de sa vie. Jusqu'à en ressentir les mêmes émotions que lui.



Dans 13 Reasons Why, ce journal magique est remplacé par ces fameuses cassettes audio qui font résonner la voix de Hannah d'épisode en épisode. C'est Clay, camarade de classe (et ami ?) de la jeune fille, qui reçoit le mystérieux paquet contenant ces enregistrements. Il est le premier à en découvrir le contenu, son casque vissé sur les oreilles. Et c'est donc à travers la voix de Hannah et ses yeux à lui que l'on revit, en tant que spectateur, les événements qui ont poussé la jeune fille au suicide.



Les scènes violentes physiquement comme psychologiquement s'enchaînent. Clay traverse alors la souffrance de son amie... tout comme nous, spectateur impuissant, à la fois victime et bourreau de Hannah. Une position qui nous met mal à l'aise mais qui permet de varier les points de vue et de réaliser à quel point le harcèlement n'est pas à prendre à la légère. Jamais.

En finir avec la victime comme outsider

Autre point important de 13 Reasons Why : il nous montre qu'une ado - a priori - ordinaire et heureuse peut en venir au suicide. La victime de harcèlement n'a (dans cette série comme dans la vraie vie) rien à voir avec l'outsider que l'on peint dans la plupart des fictions : le weirdo de service, solitaire, passionné par les sciences ou l'écriture de poèmes torturés.



Non, la victime de harcèlement est une personne comme vous et moi. On ne soupçonne pas toujours son mal-être. Parce qu'elle sait le cacher. Et, comme Hannah, c'est une ado joyeuse, qui a des passions, des amis, une famille, tout un univers qui gravite autour d'elle et qui lui permet (ou non) de tenir le coup face à ses harceleurs.

Le poids des réseaux sociaux

Si Hannah a choisi de transmettre son message à ses harceleurs par la parole via des cassettes audio, ce n'est pas hasard. Cette méthode old school contraste avec l'omniprésence des réseaux sociaux où prendre un selfie devant le casier de l'ado décédée devient cool.



Avec les réseaux sociaux et smartphone, la pression est constante et les limites n'existent plus. Même dans sa chambre, Hannah n'est pas à l'abri de se faire agresser. Les mots qu'elle reçoit de la part de ses camardes ne transforment en véritable armes venant la toucher au plus profond de son intimité.



Si 13 Reasons Why semble promettre un éprouvant voyage de 13 épisodes, la série a le mérite de mettre au centre de son intrigue un fléau dont on parle trop peu. Grâce à Netflix, vous pourrez l'expérimenter, et réfléchir à deux fois avant de fermer les yeux sur une situation de harcèlement. Que vous soyez ou non proche de la victime. Car le harcèlement est l'affaire de tous et si le suicide d'une jeune fille tient à un mot, la sauver peut également passer par là.