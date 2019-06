publié le 09/06/2019 à 08:11

Dark Phoenix est enfin dans les salles. Dernier film de la saga X-Men sous le pavillon de la Fox, rachetée par Disney, il offre une conclusion plutôt satisfaisante aux fans de mutants avec des effets visuels réussis. Cependant, Dark Phoenix pêche sur l'exploitation de certains personnages, dont Vuk, la "méchante" de l'histoire, incarnée par Jessica Chastain.



Pendant toute la promotion de Dark Phoenix, la production et l'actrice ne pipaient mot sur son rôle précis. Les bandes-annonces montraient bien qu'elle incarnait un personnage fasciné par les pouvoirs de Jean Grey, imprégnée de la Force Phénix. Le film donne un tout quelques détails sur Vuk et son peuple extra-terrestre, mais se vautre dans le manichéisme pur et peut laisser les fans sur leurs faims.

Pour en savoir plus sur Vuk et son peuple les D'Baris, il faut se pencher du côté des comics. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, Vuk aussi appelé Méduse, Starhammer et Prime Matrix, fait sa première apparition en 1964 dans Avengers #4. Contrairement au film, il est de sexe masculin et il n'est pas un métamorphe comme Mystique, mais il se déguise pour passer inaperçu.

Vuk a combattu les Avengers

Vuk est déjà venu sur Terre dans les comics. Son vaisseau s'écrase dans la mer et il ne sait pas comment retourner chez lui. Il fait équipe avec Namor qui lui demande de transformer les Avengers en statues de pierre. Seul Captain America échappe à ce terrible sort. Il parvient finalement à demander à Vuk de rendre aux Avengers leurs apparences normales, en échange, Thor l'aide à regagner sa planète. En décollant vers l'espace, Vuk provoque un tremblement de terre océanique qui effraie Namor et ses forces armées, ce qui donne du répit aux Avengers.

Comme dans le film, il traque Jean Grey

Les D'Baris sont au départ des extra-terrestres pacifistes. Leur planète, D’Bari-IV, est réduite en cendres sous le passage de la Force Phénix-Jean Grey. Vuk est le seul survivant de ce carnage et cherche à tout prix ) tuer la mutante. Il retourne alors sur Terre. Pendant les événements de l'arc narratif Maxium Security, où un conseil intergalactique punit la Terre pour toujours se mêler des affaires cosmiques, il prend le nom de Starhammer et porte une armure surpuissante. Son objectif est toujours le même : tuer Jean Grey.

Starhammer prêt à tuer Jean Grey Crédit : Marvel Comics

Finalement, Starhammer attrape la mutante. Grâce à ses pouvoirs de télépathe, elle lui fait croire qu'il l'a tué. La puissante joie qu'il ressent le plonge dans un état catatonique et donc hors état de nuire. Les X-Men en profitent pour le vaincre.