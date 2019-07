publié le 18/07/2019 à 18:18

Star Wars 9 dévoilera-t-il bientôt ses nouvelles images ? C'est ce que tous les fans de la galaxie très très lointaine espèrent depuis la sortie de la première bande-annonce en avril 2019. Et alors que le Comic-Con San Diego (Californie) vient d'ouvrir ses portes, les espoirs redoublent à l'approche des panels consacrés à Star Wars.

Les amateurs et les amatrices le savent bien : le Comic-Con San Diego est marqué chaque été par la diffusion de bandes-annonces des films, séries et jeux vidéo les plus attendus de l'année.

Mais, et cela risque de décevoir les fans de Star Wars, aucun panel Star Wars 9 n'est annoncé. Il n'y aurait donc pas de nouveau trailer de L'Ascension de Skywalker. Il devrait plutôt être diffusé lors du D23, la "convention" 100% Disney qui se déroule du 23 au 25 août 2019.

Mais, des conférences "Star Wars" sont prévues

Star Wars 9 a beau être absent du Comic-Con, l'univers de la saga a tout de même droit à des conférences. Une exposition consacrée à l’évolution des costumes des Stormtroopers est prévue. C'est là que le public pourra découvrir "en vrai" les Sith Troopers, les nouveaux soldats du Premier Ordre, qui confirment le retour des ennemis ancestraux des Jedi.

Les Sith Trooper débarqueront dans "Star Wars 9" Crédit : Hasbro /Lucasfilm

Les fans pourront aussi découvrir les nouveaux jouets Hasbro qui donneront certains détails sur les costumes et les personnages de L'Ascension de Skywalker. Reste maintenant à savoir si J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars 9, fera une apparition au Comic-Con ce week-end, tout comme une partie du casting dont Daisy Ridley et Mark Hamill.