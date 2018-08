publié le 22/08/2018 à 19:41

C'est officiel, les Watchmen vont bénéficier d'une série. Produite par la chaîne américaine HBO (Game of Thrones), elle sera centrée sur l'équipe de super-héros de DC Comics, créée par Alan Moore et Dave Gibbons en 1985. Le projet devrait voir le jour courant 2019, soit dix ans après le film de Zack Snyder, comme l'explique HBO dans son tweet officiel.



Après des rumeurs de plus en plus persistantes, le réalisateur Damon Lindelof (Lost et The Leftlovers) sera bel et bien le scénariste et producteur exécutif de la série. En mai 2018, le site Deadline, avait dévoilé une partie du casting. On sait ainsi que l'actrice Regina King incarnera le personnage d'Angela Abar, une policière afro-américaine, Louis Gossett Jr. sera Old Man, un ancien commissaire. Jeremy Irons, qui prête ses traits à Alfred, dans Batman VS Superman et Justice League, va également intégrer la fiction, pour un rôle encore inconnu.

Le trio partagera l'affiche avec Don Johnson (Miami Vice), Andrew Howard (Limitless), Tim Blake Nelson (Les Quatre Fantastiques), Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Frances Fisher (Titanic), Ja-cob Ming-Trent (Superfly), Sara Vickers (Endeavour) et Adelaide Clemens (Silent Hill: Revelation 3D). Leurs rôles dans le film n'ont pas encore été dévoilés.