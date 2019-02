publié le 28/02/2019 à 09:25

Dark Phoenix est de retour. Six mois après une première bande-annonce, puis une nouvelle date de sortie, le prochain film des X-Men consacré à Jean Grey (Sophie Turner) dévoile un nouveau teaser.



Jean Grey est plus que jamais soumise à la force solaire et surpuissante du Phénix, déjà découverte avec Famke Janssen dans X-Men : L'Affrontement final (2006). La jeune mutante va se transformer après un accident dans l'espace, lors d'une mission de l'équipe du Professeur X (James McAvoy). Il se retrouvera d'ailleurs complètement désemparé et impuissant face à la colère de Jean Grey, qui va découvrir que son mentor lui a verrouillé son esprit pendant des années.

Malgré son amour pour Cyclope (Tye Sheridan), Jean devenu le Phénix rejoindra les rangs de l'équipe de Magneto (Michael Fassbender), en exil à Genosha. Elle sera aussi manipulée par le personnage incarné par Jessica Chastain, dont l'identité est encore mystérieuse. Pour le moment, Dark Phoenix est annoncé pour le 7 juin 2019 dans les salles américaines.