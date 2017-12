publié le 14/12/2017 à 21:07

La 21st Century Fox et Disney vont devenir une seule et super-structure de production. Ce rachat pharaonique a été officialisé ce jeudi 14 décembre 2017. Il coûtera 52,4 milliards de dollars en actions, voire 66,1 milliards (56,2 milliards d'euros) en tout si l'on ajoute la dette de la Fox à l'addition.



Outre la question financière, la création de cette entreprise géante pose la question des fusions d'univers. Si vous n'y voyez pas clair entre les films Thor, Iron Man, Les Gardiens de la Galaxie et leurs grands rassemblements sous la bannière des Avengers, préparez-vous à une migraine supplémentaire.

En rachetant la Fox, Disney obtient différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel. Les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le trublion Deadpool, tous des héros Marvel hébergés jusqu'alors chez la Fox, vont pouvoir unir leurs forces avec les Avengers.



Désarmer Netflix

Certains transferts ont déjà été effectués depuis quelques années entre les deux mastodontes. Daredevil, l'avocat aveugle le jour et pourfendeur du crime la nuit, était un personnage Fox avant que ceux-ci abandonnent la licence afin de permettre à Disney la création de la série télé Daredevil diffusée sur Netflix.



Ces personnages, que les abonnées Netflix connaissent bien (Jessica Jones, Daredevil, The Punisher...), sont d'ailleurs en cours de rapatriement chez la maison-mère : Disney. Le géant du divertissement va probablement déshabiller son futur concurrent Netflix pour crée sa propre plateforme de streaming. Ce groupe de héros, les Defenders, devraient revenir auprès de leur véritable propriétaire vers 2019.

Le problème Quicksilver

Quand la Fox et Disney étaient séparés, Quicksilver avaient droit à deux acteurs différents Crédit : Fox/Disney/RTL

Naturellement, il est très difficile de prévoir comment ce rachat peut concrètement façonner une nouvelle ère, une nouvelle extension du Marvel Cinematic Universe. La Fox pourrait garder son indépendance comme LucasFilm avec la franchise Star Wars. Seulement la Fox n'a pas une identité aussi marquée. Les films sur les Quatre Fantastiques ont été des échecs critiques et commerciaux. Seul un reboot total de la série permettrait de donner un second souffle à la saga.



La véritable question concerne les X-Men. Les films sont populaires. Les reboots historiques ont été des succès et le prochain volet centré sur Jean Grey s'annonce prometteur. Et les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen dans Avengers) est par exemple Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge, la fille de Magnéto incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans la saga X-Men. À aucun moment les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité.

L'absurdité de la situation est particulièrement visible sur le cas de son frère, Pietro Maximoff, alias Quicksilver. Le mutant de la super-vitesse a un rôle dans les Avengers où il est incarné par Aaron Taylor-Johnson (L'ère d'Ultron) et dans X-Men où il est joué par Evan Peters. Si la Fox et Disney avaient été unis sur ces projets, ce double casting perturbant au possible aurait pu être évité. Et on pourrait enfin dire le mot "mutant" dans un film Avengers. Clairement les "augmentés" ("enhanced") sonnaient faux...

Répliquer l'expérience des comics

Kevin Feige, le boss de l'univers Marvel au cinéma, avait déjà expliqué qu'il cherchait "à répliquer à l'écran l'expérience que les fans des comics avait à la lecture". Inclure Spider-Man dans les Avengers et réunir ces Avengers dans une seule et immense bataille épique pour Infinity War est déjà une belle performance.



Après tout, il existe des tonnes de crossover possibles. Avengers vs X-Men est sans doute l'exemple le plus parlant. La série de 12 volumes publiée en 2012 raconte la bataille entre les Avengers et les X-Men autour de l'existence de Phénix (la force surpuissante qui possède la télépathe Jean Grey). Tony Stark, Hope Summers, Emma Frost... Voilà des personnages que l'on voudraient voir interagir ensemble.



Les Quatre Fantastiques ? Outre le fait que ces quatre héros sont à la base même de l'Univers Marvel, Reed Richard (Mr. Fantastic) a un rôle dans l'intrigue Infinity War sur le papier. Il est peu probable qu'il soit intégré dans le film qui s'apprête à sortir, mais il aurait du avoir une place de choix. Deadpool ? Le sale gosse de Marvel a la fâcheuse manie d'intervenir auprès de tous les héros Marvel dans les comics. Ryan Reynolds ferait des étincelles dans les prochains films en taquinant Robert Downey Jr. (Iron Man) ou Tom Holland (Spider-Man).