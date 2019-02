publié le 05/02/2019 à 19:12

Et si Marvel Studios avait utilisé (grossièrement) un ciseau numérique sur le dernier trailer d'Avengers 4 ? C'est une théorie avancée par certains fans Marvel et des médias outre-Atlantique, après la sortie du teaser pendant le Super Bowl. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Selon l'hypothèse, un personnage a été effacé de deux scènes du teaser. Dans la première séquence près du stade de New York, un espace important sépare Bruce Banner et War Machine. Ce vide laisserait penser que quelqu'un se trouve, en réalité, entre les deux Avengers. Idem pour la séquence finale où la nouvelle team des Avengers, marche dans le hangar, où on observe un espace entre Ant-Man et War Machine.

Vraie théorie ou choix esthétique douteux ? Le doute est permis, tant les frères Russo nous ont habitué aux surprises. Ainsi, une partie du trailer d'Avengers : Infinity War diffusé pendant le Super Bowl 2018, avait été tournée uniquement pour le teaser. Le duo de réalisateurs aurait donc très bien pu réaliser un montage pour le teaser du Super Bowl 2019.

Looks like someone is edited out here too. Between War Machine and Scott. pic.twitter.com/AOoa9fk2ry — Melly (@squoctobird) 4 février 2019

Qui pourrait donc avoir été effacé ?

Parmi les théories les plus populaires, c'est Captain Marvel qui se trouve dans le trailer, aux côtés des Avengers. Avec ses pouvoirs phénoménaux, elle est la super-héroïne la plus puissante pour détruire Thanos. Son apparition dans Avengers 4 est très attendue par les fans, et on se doute bien que Marvel Studios ne devrait pas la dévoiler avant la sortie du fim, le 24 avril 2019. En même temps, dans la scène près du stade de New York, les Avengers regardent vers le ciel. Ce qui pourrait être l'arrivée de Captain Marvel sur Terre. À moins que ce ne soit le retour de Tony Stark et Nebula, auparavant perdus dans l'espace. Là encore, il est normal que Marvel garde le secret autour de cette partie de l'intrigue.

Selon les autres hypothèses, le personnage effacé pourrait être Pepper Potts, Happy Hogan, ou Wong, l'allié de Doctor Strange. On n'a aucune de leurs nouvelles depuis le "snap" de Thanos, si ce n'est qu'Happy et Pepper, seront au casting de Spider-Man : Far From Home, dont on ignore encore s'il se déroule avant ou après Avengers 4.



Enfin, selon le site Polygon, l'espace vide entre les Avengers masquerait Shuri, la petite sœur de Black Panther. La scientifique est portée disparue dans la première bande-annonce d'Avengers 4, alors qu'Angela Basset, la reine Ramonda du Wakanda, a bien spécifié qu'elle avait survécu au génocide du Titan fou.