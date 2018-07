publié le 29/04/2018 à 08:10

Marvel contre DC Comics. L'une des "batailles" les plus emblématiques de la pop culture. Ennemies depuis leur création, les deux maisons d'éditions, mère des plus grand(e)s héros et héroïnes qui passionnent des fans de toutes les générations, sont souvent comparées au cinéma.



Et cette semaine, le débat devrait de nouveau revenir sur le devant de la scène, avec la sortie d'Avengers : Infinity War. Ce 19e film de l'univers Marvel réunit pour la première fois ses plus grandes stars aux super-pouvoirs et costumes pour affronter le redoutable Thanos. Au lendemain de sa sortie, le film a déjà battu un record en France.

Un phénomène qui montre une nouvelle fois que la Maison des Idées écrase à chaque fois DC Comics au cinéma, qui a pourtant dévoilé sa Justice League en novembre dernier. Comment Marvel a-t-il réussi à devenir tout-puissant dans les salles obscures ? Retour sur les raisons d'un succès, qui n'est pas prêt de s’essouffler.

Marvel, le roi du divertissement

Depuis Iron Man (2008), Marvel a réussi à imposer l’humour dans ses films. Il faut dire qu'avant, le public avait eu droit à des films de super-héros sérieux, comme la saga X-Men de Bryan Singer, où les mutant(e)s sont opprimées par la civilisation et métaphores des minorités réellement persécutées dans notre monde, ou le Spider-Man de Sam Raimi qui n'oublie jamais qu'"un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités". Sans oublier, Batman Begins de Christopher Nolan, premier volet d'une trilogie qui a redonné ses lettres de noblesse au héros emblématique de DC Comics, mais avec une histoire et des personnages sombres.

Avec ses personnages charismatiques maniant le second degré et le cynisme, Marvel insuffle une véritable bouffée d'air frais aux spectateurs et spectatrices. Cela dès 2008 avec Iron Man qui dévoile les origines du super-héros campé avec brio par Robert Downey J.R. Un choix fidèle aux comics d'origines, aux tons plus légers que ceux de DC Comics. Et tout au long des films Marvel, notamment après le virage opéré par James Gunn dans la saga complètement barrée et pop des Gardiens de la Galaxie, l'humour devient potache et ravit (presque) toujours le public.

> Les Gardiens de la Galaxie - Extrait : « Je danse pour te distraire »

Les personnages DC Comics ne sont pas "cinématographiques"

Batman, Superman, Wonder Woman... Les personnages de DC Comics sont trop nobles et valeureux comparés à leurs homologues marvelesques. Selon Mark Millar, ancien scénariste pour DC Comics, ces personnages ne sont ainsi pas cinématographiques. "On a vu de super réalisateurs, scénaristes et acteurs, avec des tonnes d’argent en jeu, mais ces films ne fonctionnent pas", démarre-t-il dans son entretien pour Yahoo. Tout est relatif, puisque les films enregistrent tout de même des millions aux box-offices, malgré des critiques acerbes de la presse et du public. Une mauvaise pub reste une mauvaise pub, mais le public est toujours fasciné par Batman et Superman, entre autres.



Quant aux personnages sombres de Marvel, comme Jessica Jones, la détective alcoolique et victime de violences ou Matt Murdock/Daredevil, hanté par ses démons, la Maison des Idées a décidé de les adapter sur le petit écran. C'est Netflix, le géant Américain du streaming, qui diffuse ainsi cinq séries, consacrées à des héros plus terre-à-terre. Et le succès est au rendez-vous, puisqu'elles ont toutes été renouvelées.

Un goût d'inachevé dans les films DC

Pour faire face à leur ennemi sur grand écran, Warner Bros et DC Comics sortent aussi les grands moyens. Casting impressionnant (Ben Affleck, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Margot Robbie...à et budgets colossaux avec des idées de départ très bonnes sur le papier. Le combat de Batman et Superman dans Batman V Superman, la team de super-vilains dans un film à l'humour décalé (Suicide Squad) ou Justice League en novembre dernier, "équivalente" des Avengers de Marvel. Malgré des millions aux box-offices, les films ne redorent pas le blason de DC Comics.



Tous les trois laissent un goût d'inachevé au public, voire d'un terrible gâchis. La faute aux reshoots et montages réalisés dans la précipitation. Ainsi, le Joker de Jared Leto très attendu dans Suicide Squad apparaît quelques minutes sur un film de deux heures et la moustache d'Henry Cavill (Superman dans Justice League) est gommée numériquement, pour un résultat qui pique les yeux.



JUSTICE LEAGUE EXEC: We can just CGI Henry Cavill’s mustache out it will be fine and not look weird at all

HENRY CAVILL: pic.twitter.com/Ag41j6LbPn — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 17 novembre 2017

Des erreurs de parcours qu'on ne trouve pas chez Marvel, même si certaines scènes sur fonds verts peuvent être critiquées par les fans. Mais, on n'a encore jamais vu un film dont l'intrigue était coupée puis remontée dans tous les sens. Et le récent Avengers : Infinity War témoigne du succès de Marvel au cinéma. Avant même sa sortie, le film qui réunit la plupart des héros et héroïnes, était déjà un phénomène avec deux records. Le règne de Marvel dans les salles obscures n'est pas prêt de s'arrêter.

> Avengers : Infinity War - Bande-annonce officielle (VOST)