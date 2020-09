"WandaVision" (Disney+) : les détails cachés du trailer qui étendent le MCU

publié le 21/09/2020 à 10:15

Si la cérémonie des 72e Emmy Awards récompensait les séries déjà diffusées, il ne faut pas oublier celles qui sont à venir. Parmi les nouveautés présentées à la télévision dans la nuit du 20 au 21 septembre, on compte WandaVision, la première série Marvel qui fait faire à nos Avengers un pas de côté créatif.

La série qui sera diffusée sur la plateforme Disney+ se dévoile dans une première bande-annonce qui montre toute l'étendue des pouvoirs de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch des films Avengers. La Sorcière rouge, qui détient de pouvoir de modifier les probabilités et de modifier les pensées des gens, semble avoir mal vécu la mort de Vision, l'androïde doué de conscience qui protégeait l'une des pierres de l'Infini et tué par Thanos dans Infinty War.

Vivant dans ce qui semble être une réalité alternative (ou peut-être simplement son propre esprit transformé en univers parallèle de poche), Wanda a ressuscité Vision. On peut la voir vivre une vie de femme au foyer idéale en prenant le modèle sur d'anciennes séries télé. On peut la voir en noir et blanc reprendre un rôle similaire à celui de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée ou en couleur dans le rôle de mère de famille de telle ou telle sitcom des années 80 et 90.

Un pari artistique osé

Les réalisateurs font un pari artistique osé en transformant une héroïne de film de super-héros en une série qui s'amuse librement avec les codes de la télévision populaire américaine. Il ne faut pas non plus oublier que Disney continue à enrichir son univers.

Les fans remarqueront donc que la Pierre d'Esprit est de retour, que le personnage de sorcière joué par Kathryn Hahn qui dit à Vision qu'il est mort pourrait bien être la sorcière Agatha Harkness (et donc intégrer dans le MCU une nouvelle enchanteresse qui a un lien avec les 4 Fantastiques), qu'une bouteille de vin évoque la série de comics House of M centré sur Scarlet Witch (dans lesquels la sorcière rouge devenue folle de chagrin crée un monde parallèle pour gérer la mort de ses enfants et les ramener à la vie) et que la femme noire en fin de trailer qui se fait expulser du monde de Wanda est Monica Rambeau (oui, oui, celle de Captain Marvel)...

Une façon de lier Avengers, la magie du Docteur Strange, les X-Men, les 4 Fantastiques et Captain Marvel ? Une chose est sûre, WandaVision sera la nouvelle grande expansion de la Phase 4.