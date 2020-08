"The Devil All The Time" est attendu le 16 septembre 2020 sur Netflix

"The Devil All The Time" est attendu le 16 septembre 2020 sur Netflix

publié le 04/08/2020 à 16:58

The Devil All The Time d'Antonio Campos (Christine) dévoile ses premières images. Prévu sur Netflix pour le 16 septembre 2020, ce thriller est une saga familiale adaptée du roman éponyme de Donald Ray Pollock, sorti en 2011.

"C'est une histoire à plusieurs narrations, qui se situe entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le début de l'engagement des États-Unis au Vietnam, dans lequel les vies d'un groupe hétéroclite se croisent", résume Antonio Campos au média américain Entertainment Weekly.

Selon le synopsis officiel, rapporté par Yahoo !, The Devil All The Time se déroule à Knockemstiff dans l'Ohio. Le groupe "hétéroclite" dont parle le réalisateur est formé par un prêtre manipulateur (Robert Pattinson) et son acolyte qui joue à la guitare, un vétéran de l'armée (Bill Skarsgård) dont l'épouse Charlotte (Haley Bennett) est en train de mourir d'un cancer et prêt à tout pour la sauver, un couple de serial killers (Jason Clarke et Riley Keough) et au milieu Arvin (Tom Holland) qui essaye de grandir dans cette violence et de devenir un homme bon.

Un casting prometteur

L'un des personnages principaux Arvin Russell est joué par Tom Holland, aka Spider-Man dans le MCU [Univers cinématographique Marvel au cinéma]. "J'avais hâte de travailler avec Antonio car ses précédents films que j'ai vus sont dingues. Je pense que le challenge c'était de jouer avec un accent différent, d'être un gamin de la campagne, dans une nouvelle période, avec un nouveau réalisateur. Tout était parfait pour moi", résume l'acteur de 24 ans.

Il donnera la réplique à Robert Pattinson, le nouveau Batman du cinéma, qui incarne le prêtre Preston Teagardin. "Rob avait de nombreuses idées et on ne savait pas ce que ça allait donner, mais c'était intéressant. Le personnage a pris vie lorsqu'on est arrivé sur le tournage", poursuit le réalisateur.

Le duo bien connu du grand public partage l'affiche avec Mia Wasikowska (Alice au pays des merveilles), Jason Clarke (Simetierre) et Riley Keough (Mad Max : Fury Road), mais aussi Sebastian Stan, le Soldat de L'Hiver dans les films Marvel et Bill Skarsgård, le clown Pennywise de Ça.