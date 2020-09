Barack Obama rend hommage à Chadwick Boseman

publié le 31/08/2020 à 22:43

Les hommages à Chadwick Boseman se poursuivent. Après de nombreux acteurs et sportifs, c'est au tour de Barack Obama de rendre hommage à l'acteur principal de Black Panther, décédé ce vendredi 29 août à 43 ans, des suites d'un cancer du colon. Il incarnait un véritable symbole pour toute la communauté afro-américaine et pour le mouvement "Black Lives Matter".

"Chadwick est venu à la Maison Blanche pour travailler avec les enfants quand il interprétait Jackie Robinson (dans le film 42 ndlr)", a écrit Barack Obama sur Facebook, dans un post accompagné d'une photo de lui et l'acteur. "On pouvait dire tout de suite qu'il était béni. D'être jeune, doué et noir ; d'utiliser ce pouvoir pour leur donner des héros à admirer ; de le faire tout en souffrant - quel usage de ses années", poursuit l'ancien président des États-Unis.



La mort de Chadwick Boseman a eu l'effet d'une bombe ce vendredi. Le tweet annonçant le décès de l'acteur a réuni plus de 7 millions de "j'aime" sur le réseau social soit le plus liké de l'histoire de Twitter.