Marvel : qui est She-Hulk (Tatiana Maslany) qu'on découvrira sur Disney+ ?

La famille Marvel s'agrandit sur le petit écran. Tatiana Maslany (Orphan Black) incarnera Jennifer Walters aka She-Hulk dans la série qui sera consacrée à l'héroïne sur Disney+, comme le révèle le média américain Deadline.

Pour le moment, les fans ont très peu d'informations sur la prochaine série Marvel-Disney+, qui sera réalisée par Kat Coiro (Very Bad Nanny). Elle devait être diffusée courant 2021, mais avec le coronavirus, sa sortie est fortement décalée, tout comme celle des autres séries de la Maison des Idées : Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Loki, WandaVision.

Sur Twitter, Mark Ruffalo, l'interprète d'Hulk dans le MCU [Univers cinématographique Marvel] a salué l'arrivée de Tatiana Maslany par un "Bienvenue dans la famille, couz !", largement aimé par les fans. En effet, Jennifer Walter est la cousine de Bruce Banner avec qui elle partage la peau verte et la force surhumaine. Pour en savoir plus sur cette nouvelle héroïne, dont on espère avoir bientôt des nouvelles, c'est par ici !

Du barreau aux super-héros

Jennifer Walters est une avocate réputée et cible de plusieurs malfrats. Son père, William Morris Walters, est shérif et sa mère Elaine (née Banner) Walters est décédée dans un accident de voiture, lorsque notre héroïne avait 17 ans.

Victime d'une fusillade orchestrée par le caïd Nicholas Trask, Jennifer Walters se retrouve entre la vie et la mort. Son cousin Bruce Banner, avec qui elle entretient une relation forte comme celle d'une sœur et d'un frère, la sauve grâce à une perfusion de son propre sang sous la forme de Hulk. C'est ainsi que Jennifer Walter reçoit les pouvoirs du Hulk et devient par la suite She-Hulk.

Sa transformation se manifeste ensuite lorsque Jennifer Walter est la cible d'une nouvelle tentative d'assassinat : l'adrénaline fait émerger son double à la peau verte. Elle se jure alors que tout ce que Jennifer Walters ne pourra réaliser, She-Hulk l'accomplira.

Membres des Avengers et des Quatre Fantastiques

She-Hulk en compagnie des Avengers Crédit : Marvel

Jennifer Walters quitte ensuite Los Angeles et rejoint New York et les Avengers, invitée par Janet Van Dyne (la Guêpe), avec qui elle devient amie. She-Hulk devient aussi proche de Wanda Maximoff (Scarlet Witch). Dans la suite de ses aventures, She-Hulk rejoint aussi les Quatre Fantastiques. Elle fait aussi partie du Tribunal Vivant en tant que Magistrati, c'est-à-dire représentante de l'entité cosmique qui peut rendre la justice.

Contrairement à Hulk, She-Hulk maîtrise ses pouvoirs

Jennifer Walters peut contrôler sa transformation en She-Hulk, contrairement à Bruce Banner à ses débuts. She-Hulk est une "version" plus libérée, confiante et et combattante de Jennifer Walters. Elle ne perd pas ses facultés intellectuelles, ni son esprit. En gros, elle ne devient pas une brute, comme son cousin Hulk. Outre sa force surhumaine, son endurance extraordinaire et une guérison accélérée, She-Hulk est une excellente combattante, entraînée par Captain America et Gamora.