publié le 19/12/2020 à 20:00

Elles sont 29 candidates en lice pour la couronne de Miss France 2021. Une seule, remportera la couronne tant convoitée et succédera à Clémence Botini, Miss France 2020, au cours d'une soirée riche en émotions au Puy du Fou.

Cette élection de Miss France 2021 en pleine pandémie est aussi l'anniversaire du concours de beauté qui fête son centenaire. À année exceptionnelle, jury exceptionnel puisque ce sont 9 anciennes Miss qui en font partie : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et enfin Flora Coquerel (Miss France 2014). Et c'est Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) qui préside le jury.

Le protocole sanitaire est très strict pour cette soirée, tout a été repensé pour que le gala puisse avoir lieu malgré l'épidémie. D'habitude la logistique est déjà énorme, mais cette fois c'est encore une autre dimension : côté face on retrouve la scène, où les répétitions se sont poursuivies toute la journée jusqu'à tard hier soir. Et côté pile, ce sont les coulisses, où personne n'a le droit de circuler.

La soirée débutera avec un tableau d'ouverture en hommage au concours de beauté où 28 anciennes Miss dont Alicia Aylies, Maëva Coucke et Vaimalama Chaves, partageront la scène avec les 29 prétendantes à la couronne de Miss France 2021.

Suivez l'élection de Miss France 2021 en direct

20h - Bonsoir et bienvenue dans ce direct commenté de l'élection Miss France 2021.