publié le 19/12/2020 à 21:30

Marine Lorphelin, Miss France 2013, n'est pas présente à l'élection de Miss France 2021 au Puy du Fou. Dans une vidéo sur Instagram, la jeune femme a expliqué sa décision à ses milliers d'abonnés, qui la soutiennent depuis son couronnement.

"Je suis partie le 17 décembre pour la Nouvelle-Calédonie en sachant qu'initialement, l'élection de Miss France était prévue le 12 décembre donc bien évidemment, j'étais ravie de pouvoir aller à l'élection de Miss France, aller soutenir ma sœur...", raconte d'abord Marine Lorphelin dont sa sœur Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne 2020 a remporté le traditionnel test de culture générale de Miss France. Marine Lorphelin s'est rendue en Nouvelle-Calédonie pour rejoindre son compagnon Christophe.

"Participer à ce centenaire, ça me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie d'être sur scène, de partager ce moment avec toutes les autres et de pouvoir voir ma sœur prendre la relève, en tout cas d'être sur cette scène et j'espère qu'elle ira le plus loin possible", poursuit Miss France 2013.

"Comme je vous le disais, c'était très compliqué déjà d'avoir un billet pour aller en Nouvelle-Calédonie, donc bien évidemment ce billet n'était pas échangeable, ce n'était pas possible pour moi de faire autrement donc je suis partie. Je suis trop contente évidemment de pouvoir retrouver Christophe dans quelques jours parce que je vous explique, je suis en quatorzaine obligatoire pendant deux semaines donc je vais avoir pas mal de temps, je vais passer du temps connecté !", poursuit-elle.