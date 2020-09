Miss France 2021 : qui est Aurélie Roux, Miss Alsace 2020 ?

publié le 08/09/2020 à 16:37

C'est une jeune femme de 24 ans, Aurélie Roux, qui aura le privilège de représenter la région Alsace lors de la grande finale du concours de beauté Miss France. Elle a été élue dans la ville d'Eschau ce vendredi 4 septembre. Cette technicienne de laboratoire aux yeux verts, réalise son rêve après une première tentative infructueuse en 2015.

"Waouh... J’ai encore du mal à réaliser ce qu’il m’arrive mais je suis sur mon petit nuage, a déclaré la jeune femme sur son compte Instagram. Merci à tous ceux présents hier soir lors de mon élection à Eschau vous avez été un public au top ! Je me suis amusée et j’espère que vous aussi. Merci les Alsaciens de me faire confiance pour représenter notre région à Miss France. (...) Merci Comité Miss Alsace de m’avoir permis de réaliser ce rêve et grosse pensée aux autres candidates, les Audacieuses, toutes aussi belles à l’intérieur qu’à l’extérieur".

Le concours Miss France 2021 aura lieu le samedi 12 décembre prochain dans le parc à thème du Puy du Fou qui accueillera une nouvelle fois le show, 12 ans après l'élection de Chloé Mortaud.