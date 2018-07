VIDÉO - "Fort Boyard" : Élodie Gossuin embrasse Francis Lalanne sur la bouche

publié le 01/07/2018 à 17:12

Élodie Gossuin a offert une prestation mêlant à la perfection courage et humour pour sa huitième participation à Fort Boyard, samedi 30 juin. Si l'animatrice et ancienne Miss France a débuté l'émission avec succès lors du Rodéo-Dino, c'est pendant la Boyard Academy qu'elle a fait rire ses coéquipières et coéquipiers, mais surtout les téléspectateurs derrière leur écran.



Dans cette épreuve dirigée par Francis Lalanne, aka Narcisse Lalanne, Élodie Gossuin devait retrouver quel air était joué par un orgue de Barbarie. Rien de difficile jusqu'ici, si ce n'est qu'elle devait le faire la tête plongée dans un bocal d'eau rempli de batraciens et d'anguilles.

Ce n'est qu'à la dernière minute du temps imparti qu'elle a réussi à trouver Belles Belles Belles de Claude François. Folle de joie en recevant la clé, elle a sauté au cou de Francis Lalanne, avant de l'embrasser sur la bouche. Un geste inattendu qui a surpris le chanteur, qui ne savait plus quoi dire. "Pardon (...) C'est pas ce que je voulais faire", a-t-elle réagi sous les rires de Malika Ménard ou encore de Flora Coquerel. Une séquence à retrouver à partir de 23:28 dans la vidéo ci-dessous.

> Fort Boyard - Intégrale du 30 juin 2018