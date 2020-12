Miss France 2021 : quels cadeaux va recevoir la gagnante ?

publié le 19/12/2020 à 19:47

La tant attendue Miss France 2021 sera dévoilée dans la soirée du 19 décembre. En plus de son écharpe et de sa couronne, remises par Clémence Botino, Miss France 2020, la gagnante rentrera chez elle les bras chargés de cadeaux.

Miss France 2021 recevra ainsi une parure de bijoux réalisée par Mauboussin intitulée L'étoile bleue d'harmonie, un appartement de fonction à Paris pour la durée de son règne, mais aussi une voiture électrique Peugeot e-208, un séjour de sept jours et six nuits au Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace pour deux personnes, un showroom complet de créations haute couture par Une robe d’un soir, la mise à disposition d’un coiffeur Saint-Algue pendant un an lors de ses apparitions publiques et une doudoune Jott.

La gagnante recevra aussi 10 montres Festina, deux lignes de bagage complètes Jump, du maquillage et des soins en instituts par Sothys, une robe de haute couture de Ziad Nakad, une robe sur-mesure réalisée par Nicolas Fafiotte et une année de soins pour le regard chez Jolicils. Enfin, TV Magazine offre à Miss France 2021 un MacBook Pro 16 pouces et une télévision Samsung.