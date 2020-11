Miss France 2021 : qui est Lyna Boyer, Miss Réunion 2020 ?

publié le 02/11/2020 à 17:25

Lyna Boyer est la nouvelle Miss Réunion 2020. Elle a été élue le 31 octobre dernier lors de la cérémonie au Théâtre de Champ-Fleuri à Saint-Denis.

À 21 ans, Lyna Boyer succède à Morgane Lebon et représentera la Réunion lors de la grande finale Miss France 2021 qui se déroulera le 17 décembre prochain au Puy du Fou. Comme le précise la 1ère, Lyna Boyer avait déjà participé au concours de Miss France : en 2017, elle avait été élue première dauphine. "C'est un rêve qui se réalise (...). Déjà pour moi c'était très bien d'arriver première dauphine, et là le fait de me représenter, de voir que ma persévérance et mon esprit ont payé, c'est vrai que je suis fière de moi", confie-t-elle au micro de La 1ère.

Dans une série de question-réponse pour le média Antenne Réunion, Lyna Boyer confie que son film culte est Intouchables d'Éric Toledano et Olivier Nakache et sa devise : "Reculer pour mieux sauter". Actuellement en bachelor de management, Lyna Boyer va devoir faire une pause dans ses études pour le concours de beauté. Elle confiait à Antenne Réunion vouloir, à terme "créer son entreprise", liée à la mode.

Une Miss engagée contre les violences faites aux femmes

Lyna Boyer veut consacrer une partie de son règne à la lutte contre les violences faites aux femmes : "Les violences contre les femmes est une cause que je souhaite défendre et je ferai tout pour aider au maximum les associations (...) je vais essayer humblement de véhiculer des messages et d'aider chaque femme, chaque personne qui vit dans cette situation", poursuit-elle.

Lyna Boyer veut aussi combattre le harcèlement scolaire, dont elle a été victime. "Il y a eu des critiques, il y a eu des moqueries. J’ai pris beaucoup sur moi, j’ai eu du mal à en parler à mes parents. C’est pour cela que je veux véhiculer ce message et dire à toutes ces personnes, qui sont dans cette situation, d’en parler", résume la nouvelle Miss Réunion 2020.