Miss France 2021 : qui est Lara Gautier, Miss Côte d'Azur 2020 ?

publié le 04/11/2020 à 06:15

C'est une étudiante en dernière année de master marketing et communication de 22 ans qui vient de décrocher le titre de Miss Côte d'Azur. Elle ira porter les couleurs et les valeurs du Sud de la France lors de la grande finale de Miss France au Puy du Fou. Comme les autres candidates, Lara Gautier doit désormais enchaîner les interviews et les préparatifs pour être la plus belle dans quelques semaines à peine. Le coronavirus a en effet condensé le planning de nombreuses Miss régionales.

Une semaine après son élection, la jeune femme était toujours sur un petit nuage. "Ce soir, presque une semaine après mon couronnement en tant que Miss Côte d’Azur 2020, je tenais à vous dire merci. Merci au Comité Miss PACA de me faire vivre ce rêve éveillé, écrit-elle sur son compte Instagram. Merci à mes camarades d’aventure, avec qui j’ai passé deux jours superbes, dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous tous, qui me soutenez chaque jour un peu plus. Je suis si fière de représenter la Côte d’Azur ! Je ferai tout mon possible pour lui faire honneur et la faire rayonner".

La jeune reine de beauté a aussi eu une pensée pour les victimes de l'attaque de Nice. "Ce soir, j’ai également une forte pensée pour ma belle Nice. Restons unis, restons solidaires, restons forts", a-t-elle conclu.