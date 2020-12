publié le 19/12/2020 à 23:40

Le discours des candidates de Miss France est toujours un grand moment de stress pour les candidates. Elles ont très peu de temps pour convaincre le public de les soutenir. Lors de la cérémonie de Miss France 2019, Leïla Veslard, Miss Aquitaine 2020, a eu un discours qui a fait réagir les internautes.

Sa prise de parole intervient après les autres discours des Miss retenues pour Miss France 2021 et les interruptions de Jean-Pierre Foucault pour que chaque candidate ait le même temps de parole. Leïla Veslard, Miss Aquitaine 2020 a démarré en expliquant qu'elle a suivi l'école à la maison depuis ses 9 ans afin de se consacrer entièrement à sa passion pour la musique et la danse, mais après avoir victime de harcèlement scolaire.

Jean-Pierre Foucault essaye ensuite d'interrompre la jeune femme dont le temps parole dépasse la minute attribuée. "Si je suis élue votre Miss France 2021, je ferai en sorte d'aider celles et ceux qui souffrent en silence et surtout de vous donner l'envie de croire en vous comme j'ai pu croire en moi", conclut Leïla Veslard, Miss Aquitaine 2020. Une prise de parole comparée par certains et certaines internautes à un discours pour les élections présidentielles.

Miss Aquitaine elle nous a fait un discours a la Chirac. #MissFrance2021 pic.twitter.com/S6b5fMeaEp — Double Breasted (@doublebreasted5) December 19, 2020

Miss Aquitaine elle nous a fait un discours a la Chirac. #MissFrance2021 pic.twitter.com/S6b5fMeaEp — Double Breasted (@doublebreasted5) December 19, 2020