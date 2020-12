Miss France 2021 : qui sont les candidates favorites du public ?

publié le 19/12/2020 à 19:27

Elles sont 29 Miss régionales en lice pour la couronne de Miss France 2021. La grande finale démarre ce 19 décembre au soir en direct depuis le Puy du Fou. Pour cette année spéciale en plein coronavirus, le vote du public comptera à 50% et celui du jury, composé de 9 anciennes candidates à 50%.

Le protocole sanitaire est très strict, tout a été repensé pour que le gala puisse avoir lieu malgré l'épidémie. D'habitude la logistique est déjà énorme, mais cette fois c'est encore une autre dimension : côté face on retrouve la scène, où les répétitions se sont poursuivies toute la journée jusqu'à tard le 18 décembre. Et côté pile, ce sont les coulisses, où personne n'a le droit de circuler. Sur scène, les Miss ne porteront pas de masque, mais en dehors de la scène son port est obligatoire. Pas question de briser la bulle Covid que l'organisation a créée et maintenue pendant plusieurs semaines pour éviter toute contamination.

Alors que les candidates terminent les derniers préparatifs avant le tableau d'ouverture où elles partageront la scène avec 28 anciennes Miss France, qui sont les favorites de la compétition ? Le compte officiel de Miss France sur Instagram a dévoilé les résultats d'un sondage réalisé auprès du public.

1. Lara Gautier, Miss Côte d’Azur 2020

Étudiante en dernière année de master marketing et communication de 22 ans, Lara Gautier est la candidate de Miss France 2021 qui a reçu 12.935 votes lors du sondage réalisé par le compte Miss France sur Instagram. "J’aime les photos de mode, j’aime être apprêtée et faire de beaux shootings, mais j’aime aussi être naturelle (et toujours avec le sourire car c’est important), c’est comme cela que je passe 90% de mon temps dans la vraie vie et je me sens très bien ainsi", explique-t-elle à ses abonnés en publiant les coulisses de portrait officiel.

2. April Benayoum, Miss Provence 2020

April Benayoum, 21 ans, est originaire de la commune d'Eguilles est étudiante en bachelor commerce et marketing. Elle a reçu 10.278 votes dans le sondage. "Je suis très heureuse, très fière... J'ai hâte que ça continue et que le processus s'enclenche enfin. J'ai hâte de découvrir tout l'univers de Miss France. Ce n'est pas du tout la même chose que quand on le vit à la télévision, note l'étudiante face à la caméra de nos confrères du quotidien La Provence.

3. Lara Lourenço, Miss Île-de-France 2020

La jeune femme de 18 ans a été élue en septembre dernier, à Dammarie-les-Lys. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés, Lara Lourenço est étudiante en BTS commerce international option luxe. Lara Lourenço a reçu 9.830 votes lors du sondage sur Instagram. Lara Lourenço a été poussée à se présenter au concours par sa mère et elle a été saisie par l'émotion à l'annonce de sa victoire. "Hier fut une soirée magnifique et incroyablement surprenante, mon rêve de petite fille est devenu réalité grâce à vous !, a écrit la jeune femme sur son compte Instagram.

4. Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne 2020

Avec ses 8.371 votes sur Instagram, la grande gagnante du concours de culture générale est quatrième du classement. Lou-Anne Lorphelin a surpris toute sa famille en décidant de se lancer dans cette aventure. "J'aime beaucoup ce monde avec des paillettes et des belles robes (...) mes proches n'étaient pas surpris que je me présente, mais ils étaient très très contents. Ma sœur également", explique Lou-Anne Lorphelin au micro de RTL.

5. Amandine Petit, Miss Normandie 2020

Amandine Petit a reçu 7.187 votes lors du sondage réalisé par Miss France. Amandine Petit, originaire de Caen est étudiante à l'IAE de Caen en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques. "Je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas, toutes les candidates étaient merveilleuses, peu importante qui était la gagnante, c'était une expérience merveilleuse", a-t-elle expliqué au micro de France Bleu Cotentin.