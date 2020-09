Miss France 2021 : qui est Amandine Petit, Miss Normandie 2020 ?

publié le 27/09/2020 à 13:48

Elle représentera la Normandie pour le concours de Miss France 2021. La calvadosienne Amandine Petit, 23 ans, a été élue miss Normandie 2020, samedi 26 septembre à Coutances (Manche) devant 1.400 spectateurs.

Elle a remporté la compétition face à quinze autres jeunes femmes et ne cache pas sa joie : "Je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas, toutes les candidates étaient merveilleuses, peu importante qui était la gagnante, c'était une expérience merveilleuse", a-t-elle réagi au micro de France Bleu Cotentin. Le quotidien Ouest-France rapporte par ailleurs que les dauphines élues sont Chloé Levallois et Youssra Asky, étudiante en 2e année de master Staps à l’université de Rouen.

Amandine Petit, originaire de Caen est étudiante à l'IAE de Caen en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques. La jeune femme succède à Marine Clautour, élue miss Normandie l'année dernière. C'est elle qui lui a remis son écharpe. Amandine Petit représentera donc sa région pour la grande élection nationale qui se tiendra au Puy du Fou (Vendée) le 12 décembre 2020.

Elles font le show les 16 candidates à l'élection de #MissNormandie devant les 1400 spectateurs de la salle Marcel Hélie à Coutances dans la #Manche #Normandie pic.twitter.com/Pgwbvoe1yS — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) September 26, 2020