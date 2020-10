publié le 08/10/2020 à 21:03

Marine Lorphelin a assisté, émerveillée, à la victoire de sa petite sœur Lou-Anne, élue Miss Bourgogne 2020 samedi 3 octobre à Chalon-sur-Saône. Puis dès le lendemain, elle a pu lire et entendre les critiques, certains se permettant de dire que sa sœur ne méritait pas sa place. Elle a alors décidé de mettre les points sur les "i" dans sa story Instagram.

"Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne." Et de poursuivre : "Ceux qui disent qu’elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs. Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu’elle est ma sœur, mon sang et c’est ce qu’on fait pour sa famille".

Pour montrer qu'elle est derrière sa sœur, l'ex-Miss France a choisi de partager une photo de leur enfance, un "dossier" comme l'a écrit en légende, qui a fait rire les internautes et a également attendri Sylvie Tellier.

De son côté, Lou-Anne Lorphelin a également fait une mise au point dans sa story Instagram mercredi 7 octobre. "Je n'ai pas arrêté mes études ! Je suis toujours en alternance".

Quelques jours avant, face aux critiques, elle avait aussi tapé du poing sur la table : "Aucun règlement n’interdit à deux sœurs de se présenter au concours régional ! Si un petit frère voulait devenir footballeur comme son grand frère, vous lui diriez de ne pas tenter sa chance juste parce qu’il est le 'frère de'?".