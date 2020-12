publié le 19/12/2020 à 13:36

Ce soir aura lieu l'élection de Miss France 2021, un évènement largement suivi chaque année. Pour célébrer ce centenaire, le jury sera composé uniquement d'anciennes candidates. Le moment pour Clémence Botino, Miss France 2020 de céder sa couronne et de faire le bilan de cette année exceptionnelle en tous sens.

"Je suis sereine, aucun regret. Je n'ai pas de frustration cette année. Et puis j'ai quand même fait de mon mieux parce que j'ai eu des engagements. Je sais que j'ai parlé des aînés, du lien entre les générations, et je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait toute l'année, tous les mois. Mais par exemple, pendant le confinement, tous les week-ends, le samedi et dimanche, j'animais une chronique sur la radio locale où j'appelais des aînés ou je les interviewais en direct", souligne la Miss de 23 ans.

"J'ai fait comme j'ai pu avec la matière que j'avais. Miss France, ça changé ma vie. Mais maintenant, ce que j'ai appris cette année, ce que j'ai entre les mains, il faut que je le construise et que je le façonne. Et c'est là toute la difficulté, je pense, lorsqu'on vit quelque chose comme Miss France", a conclu celle qui devra transmettre sa couronne ce soir.